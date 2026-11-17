Becsapódó tengeri drónok találták el Bulgária partjainál egy cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajót, amely helyi idő szerint kedden kora hajnalban eltűnt a radarokról, majd reggel 8 óra után elsüllyedt a Fekete-tengeren, Bjala kikötővárostól mintegy 100 kilométerre. A 19 fős legénységet kimentették - közölte kedden a hajót üzemeltető vállalat, és a bolgár közlekedési minisztérium.

A görög Stealth Maritime üzemeltetésében álló, libériai zászló alatt közlekedő Gas Husky 3400 tonna cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) szállított Egyiptomból Romániába

a 19 fős fülöp-szigeteki legénységével a fedélzetén. A drónok Bulgária kizárólagos gazdasági övezetén belül találták el; a bolgár védelmi minisztérium által bemutatott fényképeken egy oldalára dőlt hajó látható.

A maritime.bg bolgár hajózási hírportál a kimentett kapitányt idézve azt közölte, hogy a hajót négy drón találta el.

A támadás kevesebb mint 24 órával azután történt, hogy hétfőn ugyanezen a területen két tengeri drón talált el egy búzát szállító, szomáliai zászló alatt közlekedő teherhajót. A hajó elsüllyedt, de a 12 fős legénységet sikeresen kimentették.

A kereskedelmi hajók elleni támadások növekvő száma egyre inkább akadályozza a tengeri forgalmat a Fekete-tenger nyugati részén. Október eleje óta legkevesebb 14 teherhajót ért találat a bolgár és román partok közelében az Oroszország és Ukrajna közötti háború eszkalációjának betudhatóan.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio