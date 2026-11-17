Európai célpontok megtámadását javasolta Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornagy az orosz vezetésnek válaszul a Krími híd elleni támadásra.

Az orosz katonai vezető a Moszkovszkij Komszomlecnek nyilatkozott: állítása szerint a Krími híd elleni támadást európai országok segítették technológiával, hírszerzési adatokkal és szervezéssel.

Európa nyakig benne van ebben a háborúban. Nagyon úgy tűnik, hogy amíg nem mérünk csapást Ukrajna határaitól nyugatra, addig nem fognak ránk hallgatni. Egészen addig folytatják majd, amíg el nem vesztik a maradék józan eszüket. Fel kell készülnünk erre”

– mondta Popov, aki szerint az orosz hadiiparnak nagy mennyiségű fegyvert kell legyártania és egy nagyobb háborúra már most el kell kezdeni készülődni.

Popov arra is javaslatot tesz, hogy az orosz haderő lőjön ki Oresnyik-rakétákat Ukrajnára és arra is kitér, hogy szerinte az ukrajnai háború még két évig biztosan tombolni fog, folyamatos eszkaláció mellett.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images