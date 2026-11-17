A színpadon a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon, a konzervatív Bruno Retailleau, a centrista Gabriel Attal, valamint a balközép európai parlamenti képviselő, a szocialisták jelöltje, Raphaël Glucksmann sorakozott fel Le Pennel szemben, miközben a politikusoknak megélhetési nehézségekkel küzdő választók kérdéseire is válaszolniuk kellett.

Retailleau komolytalannak és kiszámíthatatlannak nevezte Le Pen költségvetési terveit, különös tekintettel arra a választási ígéretére, amely szerint 2032-ig 140 milliárd eurót takarítana meg az államháztartásban.

A vita leghevesebb szóváltása akkor alakult ki, amikor Le Pen kifejtette, hogy megtiltaná a közpénzből támogatott jótékonysági szervezeteknek a politikai tevékenység folytatását, és jelezte, hogy kész listát is összeállítani a szerinte túlpolitizált szervezetekről.

Erre reagálva Gabriel Attal – aki 2024-ben rövid ideig miniszterelnök volt, jelenleg pedig Emmanuel Macron elnök Reneszánsz (Renaissance) nevű pártját vezeti – úgy fogalmazott:

Az Ön modellje ugyanaz, mint a barátaié, Orbán [Viktor] úré és másoké, ami végső soron azt jelenti, hogy el kell hallgattatni és meg kell állítani azokat, akik nem úgy gondolkodnak, mint Ön.

A Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés és a Fidesz ugyanannak az európai pártcsaládnak, a Patriótáknak a tagja.

Le Pen a műsor során igyekezett kerülni a kockázatos összecsapásokat, legélesebb kritikáit pedig kifejezetten Attalnak címezte. Visszautasította a volt kormányfő bírálatait, kijelentve:

Nincs szükségem kioktatásra olyan valakitől, akinek a politikai közössége tíz év alatt Franciaország történetének legnagyobb államadósságát halmozta fel.

A felmérésekben második helyen álló, így a második fordulóra Le Pen legesélyesebb kihívójának számító Mélenchon és a radikális jobboldali pártvezető nagyrészt kerülték a közvetlen konfrontációt, a radikális baloldali politikus inkább a saját programját hangsúlyozta. Kiemelt javaslata szerint a 12 millió euró feletti örökségekre 100 százalékos örökösödési adót vetnének ki, ami gyakorlatilag az értékhatár feletti vagyonrész teljes állami elvonását jelentené.

12 millió felett mindent elveszünk

– jelentette ki Mélenchon.

A feszült pillanatok mellett könnyedebb jelenetek is adódtak, amikor Le Pen és Mélenchon egyetértettek abban, hogy a stúdióban túl hideg van, Retailleau pedig hangosan felnevetett a radikális baloldali vezető azon kijelentésén, miszerint a francia nyugdíjrendszer nincs válságban.

A jobbközép Édouard Philippe, Le Havre polgármestere nem vett részt a hétfői vitán. Stábjának tájékoztatása szerint a politikus egy városi tanácsülés miatt maradt távol a műsortól. Philippe-et korábban a legesélyesebb olyan jelöltként tartották számon, aki képes lehet legyőzni Le Pent az elnökválasztás második fordulójában, ám az utóbbi időben gyengén szerepel a közvélemény-kutatásokban.

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