A kiérkezett mentők a sérülteket a helyszínen ellátták vagy szükség esetén kórházba szállították őket.
A vonatok alacsony sebességgel haladtak, így a baleset nem járt a szerelvények súlyos megrongálódásával
- nyilatkozott Miroslav Rezác, a vasúti társaság szóvivője újságíróknak.
Karel Kirs, a prágai mentőszolgálat szóvivője később azt mondta, hogy két személyvonatról van szó, a kiérkezett mentők 34 embert láttak el, de a könnyű sérültekkel együtt ez a szám nagyobb. Szerinte a kórházba szállított súlyosabb sérültek száma tíz alatt van, de pontos adatot, részleteket nem közölt.
A vasúti közlekedés szünetel. A keleti irányból Prágába érkező vonatok a külvárosokban - Vysocany, Liben, Holesovice - állnak meg, az utasok onnan helyi tömegközlekedéssel tudnak eljutni a főváros különböző pontjaira. A vasúti menetjegyek a helyi közlekedési eszközökre is érvényesek. A távolsági járatok szintén a külvárosokban állnak meg, majd kerülőúton mennek tovább.
A baleset okait a hatóságok vizsgálják.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megjött az Európai Bizottság ítélete Magyarországról: kellemetlen meglepetés jöhet a 2028-as deficitben
A gazdaság viszont tényleg beindulhat.
Friss előrejelzés érkezett: veszélyes magasságba emelkedik az európai országok adóssága
A gazdaság viszont a következő években is stabil marad.
Magyar Péter reagált a Kárpátalját ért orosz támadásra
Részleteket közölt a csapásról.
Összeütközött két vonat Prágában, több mint 30-an megsérültek
A súlyosabb sérültek száma tíz alatt van.
Megszólalt a helyettes államtitkár: Átfogó munkaügyi változtatásokra van szükség a demográfiai válság ellensúlyozására
A bértranszparencia részletes szabályait is hamarosan megismerhetjük.
Koalíciós alku Berlinben, eldőlhetett a küzdelem az EKB elnöki székéért
Komoly engedményt kapott az EU legerősebb gazdasága is.
Szétbombázták az oroszok Kárpátalját - Megszólalt a Tisza-kormány, Orbán Anita reagált a fejleményekre
Itt van a magyar kormány álláspontja.
Megszólalt a Gen Z: a drága lakhatás és a hosszú ingázás is ezt a generációt sújtja a leginkább
A Savills felmérése szerint a lakhatási kényszerhelyzet a munkába járásra is rányomja a bélyegét.
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?