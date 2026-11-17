Összeütközött két helyiérdekű vonat Prágában, a főpályaudvar közelében kedden reggel röviddel hét óra után, több mint harminc ember megsérült, halálos áldozatokról nem tudni - közölte a cseh vasút és a rendőrség.

A kiérkezett mentők a sérülteket a helyszínen ellátták vagy szükség esetén kórházba szállították őket.

A vonatok alacsony sebességgel haladtak, így a baleset nem járt a szerelvények súlyos megrongálódásával

- nyilatkozott Miroslav Rezác, a vasúti társaság szóvivője újságíróknak.

Karel Kirs, a prágai mentőszolgálat szóvivője később azt mondta, hogy két személyvonatról van szó, a kiérkezett mentők 34 embert láttak el, de a könnyű sérültekkel együtt ez a szám nagyobb. Szerinte a kórházba szállított súlyosabb sérültek száma tíz alatt van, de pontos adatot, részleteket nem közölt.

A vasúti közlekedés szünetel. A keleti irányból Prágába érkező vonatok a külvárosokban - Vysocany, Liben, Holesovice - állnak meg, az utasok onnan helyi tömegközlekedéssel tudnak eljutni a főváros különböző pontjaira. A vasúti menetjegyek a helyi közlekedési eszközökre is érvényesek. A távolsági járatok szintén a külvárosokban állnak meg, majd kerülőúton mennek tovább.

A baleset okait a hatóságok vizsgálják.

Címlapkép forrása: Portfolio