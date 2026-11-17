Technikai hibák miatt közel egy napig akadozott a Microsoft 365 rendszere, amely a világszerte vállalatok és szervezetek ezrei által használt Outlook és a Teams alkalmazásokat is érintette. A Downdetectoron több mint 7,4 millió panasz érkezett a leállások miatt, amelyek egyes szervezeteknél jelentős kieséseket eredményeztek. Az amerikai Képviselőházban például egy teljes napnyi munka veszett kárba, a brit NHS több intézménye pedig papíralapú adminisztrációra kényszerült átállni. A leállás hetében a cég iránti keresési érdeklődés a Google Trends adatai szerint világszerte egyéves csúcsra ugrott.

Közel egy napig akadozott az Outlook és a Teams

Ahogy arról már magyar idő szerint múlt hét csütörtök este beszámoltunk, a hiba először az Egyesült Államokban jelentkezett, ahol kezdetben felhasználók ezrei jelentették a Downdetector nevű státuszfigyelő weboldalon, hogy nem férnek hozzá a Microsoft 365 rendszeréhez, beleértve az Outlookot és a Teamset.

A Microsoft világszerte messze a legelterjedtebb munkahelyi szoftverrendszernek számít, így a szerverhiba okozta, tartósnak bizonyuló leállás globálisan emberek százmillióit érintette.

Péntek reggelre Indiában, Ausztráliában és Japánban is tömeges fennakadásokat regisztráltak. A hírek szerint a Downdetectoron

a leállás alatt világszerte több mint 7,4 millió panaszt rögzítettek.

A hírek szerint a leállás következtében az amerikai törvényhozás alsóházában, a Képviselőházban egy teljes napnyi munka veszett kárba. A beszámolók szerinta brit állami egészségügyi szolgálat, az NHS több intézményénél papíralapú adminisztrációra kellett átállniuk. A Morningstar DBRS hitelminősítő 300-500 millió dollárra becsülte a globális biztosított kárt.

A Microsoft péntek este kiadott közleményében elnézést kért az ügyfeleitől és partnereitől, és azt is leszögezték, hogy a zavarok műszaki hibából fakadtak, és az esethez nem volt köze sem kibertámadásnak, sem pedig a mesterséges intelligenciának. A szombati bejelentés szerint a kiesést egy hálózati kapacitásbővítéshez kapcsolódó technikai probléma okozta.

A szakemebreket elsősorban nem a hiba ténye lepte meg – hiszen időről időre előfordulnak fennakadások a digitális rendszerekben – hanem inkább az, mennyire sok időre volt szüksége a Microsoftnak a kritikus fontosságú szolgáltatásokat helyreállítására. Orosz Gergely, a The Pragmatic Engineer hírlevél szerzője úgy fogalmazott, hogy nem emlékszik, olyan esetre, mikor egy üzleti levelezőrendszer ilyen hosszú időre elérhetetlenné vált.

Ahogy arról szintén beszámoltunk, a Microsoft 365 idén januárban és tavaly októberben is leállt. A múlt hónapban pedig az Azure felhőplatform hibája okozott globális zavarokat.

Kilőtt a Microsoft iránti érdeklődés a leállások hírére

A leállás az Egyesült Államokban kezdődött, amely egyben a vállalat székhelye is, így a Google Trends keresési adatokon természetesen az ottani keresési adatokban hagyta a legmélyebb nyomot jól látszik a nyoma. Az elmúlt hét felkapott keresései között a „microsoft outage” kifejezés a lista második helyére ugrott.

A „microsoft outage” kifejezésre

az Egyesült Államokban több mint 10 millió keresés érkezett, legalább ezer százalékos növekedéssel.

A listán csak a „faa ground stop” témakör állt előtte, amely az amerikai légi közlekedés pénteki, országos leállításához kapcsolódik, és hasonlóan nagy keresési mennyiséget ért el.

Kép forrása: Google Trends

Innentől a grafikonok nem egy konkrét keresőszóra, hanem a Microsoft témakörre vonatkoznak. Vagyis a céghez kapcsolódó keresési kifejezések összességét mutatják.

Világszinten az elmúlt egy évben a Microsoft iránti érdeklődés viszonylag szűk sávban mozgott, egészen a leállás hetéig.

A Microsoft iránti globális keresési érdeklődés a leállás hetében az elmúlt egy év legmagasabb szintjére lőtt ki.

Kép forrása: Google Trends

Magyarországon a 2004 óta elérhető teljes idősor alapján is

látványos a Microsoftra irányuló keresési kiugrás.

A Microsoft iránti érdeklődés a 2000-es évek közepén volt a legmagasabb, azóta hosszú távon csökkenő pályán mozgott.

Kép forrása: Google Trends

Megyei bontásban a leállás hetében a főváros és környéke mozgatta meg leginkább az internetezőket. A Microsoft iránt

Budapesten volt a legnagyobb arányú keresési érdeklődés a leállás hetében.

Ez azzal is magyarázható, hogy sok nagyvállalat irodái találhatóak itt akik feltételezhetően a Microsoft rendszereit használják.

A fővárost Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megye követte, a keleti országrészből pedig Hajdú-Bihar került az első öt közé.

Kép forrása: Google Trends

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Címlapkép forrása: picture alliance