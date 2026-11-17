Abszurdnak nevezte kedden a francia védelmi miniszter azt az orosz állítást, hogy az Ukrajnában jelen lévő francia katonák közvetlenül részt vesznek a konfliktusban.

Teljesen hiányzik a harci szándék, ellentétben azzal, amit reggel az orosz külügyminiszter mondott a háborúban való közvetlen részvételről, ami abszurd

- fogalmazott Alice Rufo a Nemzetgyűlésben a francia katonák Ukrajnában végzett kiképzési és karbantartási feladatairól.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi manilai sajtóértekezletén elmondta: Moszkva a rendelkezésre álló csatornákon keresztül közölte aggályait az érintett országokkal, arra figyelmeztetve őket, hogy ez már nem Ukrajna támogatása, hanem közvetlen részvétel a háborúban.

Hétfő este hivatalos források megerősítették azt a francia sajtóértesülést, miszerint francia katonák kisebb csoportjai több hónapja Ukrajnában tartózkodnak, hogy ukrán katonákat képezzenek ki és részt vegyenek a Franciaország által szállított felszerelések karbantartásában az Európai Unió 2022-ben indított, Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziójának (EUMAM Ukrajna) a keretében. A francia misszió küldetése kizárja a harci cselekményeket.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons