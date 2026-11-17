Starshield-korlátozások
A demokrata törvényhozók által januárra előkészített felügyeleti eljárások kiindulópontját az ukrajnai műholdas korlátozások miatti szenátusi fellépés jelentette, ahogy arról szombaton a Portfolio is beszámolt. A legélesebb vita jelenleg is a harctéri kommunikációhoz kapcsolódik: Volodimir Zelenszkij elnök és ukrán tisztviselők szerint
a Starshield-terminálokra vonatkozó, nagyjából 161 km/órás mozgási sebességkorlátozás akadályozta az orosz sugárhajtású drónok frontvonalhoz közeli elfogását.
A SpaceX a Szabad Európa Rádió beszámolója szerint tagadta, hogy új korlátozásokat vezetett volna be, és technikai problémákra hivatkozott; Kijev ezt a magyarázatot vitatja.
Dokumentumegőrzési felszólítás
A kongresszusi figyelem középpontjában a kritikus rendszerek feletti végső kontroll áll.
A döntési lánc feltárására Jeanne Shaheen, a Szenátus Külügyi Bizottságának rangidős demokrata tagja és Chris Coons demokrata szenátor dokumentummegőrzési felszólítást küldött Musknak és a SpaceX-nek. Ezeket januártól már kötelező erejű kongresszusi idézésekkel (subpoena) is megtámogathatják, ami jogi kényszert jelent, ugyanis a dokumentumok átadásának vagy a tanúvallomásnak a megtagadása a kongresszus megsértésének minősülhet, ami büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
Grokom, Grokom, mondd meg nékem...
A képviselőházi demokraták eközben a szövetségi kormányzat belső technológiai kitettségét vizsgálják. Robert Garcia, a Képviselőház Felügyeleti Bizottságának rangidős demokrata tagja és Jamie Raskin, az Igazságügyi Bizottság rangidős demokrata tagja arra kérte a Fehér Házat, hogy
őrizze meg Donald Trump külső AI-rendszerekkel – köztük a Grokkal – folytatott interakcióit.
A közlemény szerint a lépést olyan jelentések váltották ki, amelyek alapján Trump a Groktól kért tanácsot venezuelai katonai műveletekkel kapcsolatban. Az eljárás arra fókuszál, hogy az AI-rendszerekbe beírt promptok és az azokra kapott válaszok elnöki iratnak minősülnek-e, hogyan kell azokat megőrizni, és milyen biztonsági szabályok vonatkoznak arra, ha hivatalos döntés-előkészítés során külső mesterségesintelligencia-rendszereket használnak.
Mindent (is) tuDOGE
A felügyeleti szálak a DOGE néven futó kormányzati hatékonysági kezdeményezéshez kötődő szereplőkre is kiterjednek. A demokraták egy belső informátor állításaira hivatkozva azt vizsgálják, hogy a kezdeményezéshez kötődő személyek, köztük egy volt DOGE-alkalmazott, megfelelő felhatalmazás nélkül birtokolhattak-e amerikaiak személyazonosításra alkalmas társadalombiztosítási adatait személyes eszközökön, illetve fennállt-e a szövetségi adatbázisok távoli módosításának kockázata.
Még szabadon Musk-ál, de nem kéne hagyni...
A probléma politikai súlyát jól jelzi, hogy progresszív demokrata véleményformálók – köztük Robert Reich egykori munkaügyi miniszter és Harold Meyerson, a The American Prospect vezető publicistája – már nyíltan arról beszélnek, hogy egyetlen magánszemély sem kaphatna ellenőrizetlen hatalmat az amerikai külpolitika és nemzetbiztonság felett, és felvetik akár a Musk-féle műholdas infrastruktúra feldarabolásának vagy állami kontroll alá vonásának lehetőségét is.
Ezt a narratívát a demokrata törvényhozók már egy korábbi Starlink-krízis idején megalapozták. Elizabeth Warren demokrata szenátor például már akkor úgy fogalmazott:
Ha valóban Elon Musk az az egyetlen ember, aki diktálja a külpolitikánkat, az óriási veszélynek teszi ki az Egyesült Államokat.
Hasonlóan érvel a demokratákhoz közel álló Progressive Policy Institute október végi elemzése is, amely szerint már az a percepció is veszélyes és példátlan, hogy egy civil magánszereplő egyoldalúan képes lehet érdemben befolyásolni az amerikai katonai támogatás gyakorlati érvényesülését.
Ezzel szemben a Trump-adminisztráció részéről Marco Rubio külügyminiszter a magánvállalati döntési autonómiára hivatkozva utasította vissza, hogy a Fehér Ház közvetlenül irányíthatná a Starlink vagy a Starshield működését. Rubio október végén egy hivatalos sajtótájékoztatón azt mondta: a Starlink magáncég, és
nem utasíthatunk egy magáncéget arra, hogy milyen döntéseket hozzon vagy ne hozzon.
A miniszter szerint az elnök nem vezeti a vállalatot, ezért nem is adhat közvetlen utasítást annak működésére.
Bár a törvényhozók formálisan egyelőre nem léptek fel a vállalat feldarabolása érdekében, a januártól várhatóan erősödő kongresszusi felügyeleti nyomás közös nevezője éppen ez a strukturális sebezhetőség. Az Axios elemzése szerint
az amerikai katonai és űripari ökoszisztéma több kulcsterületen olyan mértékben támaszkodik a SpaceX-re, hogy rövid távon nincs teljes értékű helyettesítője a vállalat egyes képességeinek.
Ez a függőség a Starshield ukrajnai használatától a kormányzati AI-eszközökön át a szövetségi adatok kezeléséig ugyanazt az intézményi kérdést veti fel: milyen szabályok biztosítják a politikai felelősséget, az adatbiztonságot és a nemzetbiztonsági kontrollt, ha kritikus állami funkciók magántechnológiai rendszerekre épülnek?
Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images
Az ukránok nélkül is pusztul az orosz hadiflotta - Annyira leromlott a zászlóshajó állapota, hogy inkább kukázzák
Kivételesen nem a Kuznyecov körül adódtak gondok.
Bemondta az európai vezető: ezt kell tennie Putyinnak, hogy bárki elhiggye, hogy tényleg békét akar
Kallas konkrét lépéseket vár.
Hosszú távú megtakarítások: a munkáltatók óriásit lendíthetnek a dolgozói tudatosságon
A fiatalok remekül megszólíthatók, amikor öngondoskodásról van szó.
Ki lesz a főnök, ha senki sem akar vezető lenni? Új kihívással szembesülnek a magyar munkahelyek
A munkavállalók megtartása mellett a folyamatos vezetőfejlesztés is kulcs lesz a jövőben.
Erősödő árnyomás mellett tartja magát az amerikai fogyasztás
A nagykép változatlan.
Történelmi léptékű járvány tombol: minden eddiginél gyorsabban terjed a halálos kór
Hat hónappal a kitörése után továbbra sem sikerült megfékezni.
Kiszivárgott: rettegnek Európa vezetői attól, amire Donald Trump most készül - Már a legrosszabb forgatókönyvet vizsgálják
Ilyen eseményekből eddig semmi jó nem sült ki.
Önéletrajz helyett AI-alapú digitális profil: a rejtett kompetenciák felismerésében is segít a mesterséges intelligencia
A végzettség helyett a készségek visznek mindent a kiberkor munkarőpiacán
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?