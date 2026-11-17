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Washington ráébredt a sebezhetőségére, mely szerint kritikus függőségben tartja az amerikai államot Elon Musk magánbirodalma. Januártól soha nem látott kongresszusi eljárások indulhatnak, amelyek az ukrán drónháborútól a venezuelai AI-elemzéseken át a szövetségi adatbázisokig vizsgálják a tech-milliárdos befolyását.

Starshield-korlátozások

A demokrata törvényhozók által januárra előkészített felügyeleti eljárások kiindulópontját az ukrajnai műholdas korlátozások miatti szenátusi fellépés jelentette, ahogy arról szombaton a Portfolio is beszámolt. A legélesebb vita jelenleg is a harctéri kommunikációhoz kapcsolódik: Volodimir Zelenszkij elnök és ukrán tisztviselők szerint

a Starshield-terminálokra vonatkozó, nagyjából 161 km/órás mozgási sebességkorlátozás akadályozta az orosz sugárhajtású drónok frontvonalhoz közeli elfogását.

A SpaceX a Szabad Európa Rádió beszámolója szerint tagadta, hogy új korlátozásokat vezetett volna be, és technikai problémákra hivatkozott; Kijev ezt a magyarázatot vitatja.

Dokumentumegőrzési felszólítás

A kongresszusi figyelem középpontjában a kritikus rendszerek feletti végső kontroll áll.

A döntési lánc feltárására Jeanne Shaheen, a Szenátus Külügyi Bizottságának rangidős demokrata tagja és Chris Coons demokrata szenátor dokumentummegőrzési felszólítást küldött Musknak és a SpaceX-nek. Ezeket januártól már kötelező erejű kongresszusi idézésekkel (subpoena) is megtámogathatják, ami jogi kényszert jelent, ugyanis a dokumentumok átadásának vagy a tanúvallomásnak a megtagadása a kongresszus megsértésének minősülhet, ami büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Grokom, Grokom, mondd meg nékem...

A képviselőházi demokraták eközben a szövetségi kormányzat belső technológiai kitettségét vizsgálják. Robert Garcia, a Képviselőház Felügyeleti Bizottságának rangidős demokrata tagja és Jamie Raskin, az Igazságügyi Bizottság rangidős demokrata tagja arra kérte a Fehér Házat, hogy

őrizze meg Donald Trump külső AI-rendszerekkel – köztük a Grokkal – folytatott interakcióit.

A közlemény szerint a lépést olyan jelentések váltották ki, amelyek alapján Trump a Groktól kért tanácsot venezuelai katonai műveletekkel kapcsolatban. Az eljárás arra fókuszál, hogy az AI-rendszerekbe beírt promptok és az azokra kapott válaszok elnöki iratnak minősülnek-e, hogyan kell azokat megőrizni, és milyen biztonsági szabályok vonatkoznak arra, ha hivatalos döntés-előkészítés során külső mesterségesintelligencia-rendszereket használnak.

Mindent (is) tuDOGE

A felügyeleti szálak a DOGE néven futó kormányzati hatékonysági kezdeményezéshez kötődő szereplőkre is kiterjednek. A demokraták egy belső informátor állításaira hivatkozva azt vizsgálják, hogy a kezdeményezéshez kötődő személyek, köztük egy volt DOGE-alkalmazott, megfelelő felhatalmazás nélkül birtokolhattak-e amerikaiak személyazonosításra alkalmas társadalombiztosítási adatait személyes eszközökön, illetve fennállt-e a szövetségi adatbázisok távoli módosításának kockázata.

Még szabadon Musk-ál, de nem kéne hagyni...

A probléma politikai súlyát jól jelzi, hogy progresszív demokrata véleményformálók – köztük Robert Reich egykori munkaügyi miniszter és Harold Meyerson, a The American Prospect vezető publicistája – már nyíltan arról beszélnek, hogy egyetlen magánszemély sem kaphatna ellenőrizetlen hatalmat az amerikai külpolitika és nemzetbiztonság felett, és felvetik akár a Musk-féle műholdas infrastruktúra feldarabolásának vagy állami kontroll alá vonásának lehetőségét is.

Ezt a narratívát a demokrata törvényhozók már egy korábbi Starlink-krízis idején megalapozták. Elizabeth Warren demokrata szenátor például már akkor úgy fogalmazott:

Ha valóban Elon Musk az az egyetlen ember, aki diktálja a külpolitikánkat, az óriási veszélynek teszi ki az Egyesült Államokat.

Hasonlóan érvel a demokratákhoz közel álló Progressive Policy Institute október végi elemzése is, amely szerint már az a percepció is veszélyes és példátlan, hogy egy civil magánszereplő egyoldalúan képes lehet érdemben befolyásolni az amerikai katonai támogatás gyakorlati érvényesülését.

Ezzel szemben a Trump-adminisztráció részéről Marco Rubio külügyminiszter a magánvállalati döntési autonómiára hivatkozva utasította vissza, hogy a Fehér Ház közvetlenül irányíthatná a Starlink vagy a Starshield működését. Rubio október végén egy hivatalos sajtótájékoztatón azt mondta: a Starlink magáncég, és

nem utasíthatunk egy magáncéget arra, hogy milyen döntéseket hozzon vagy ne hozzon.

A miniszter szerint az elnök nem vezeti a vállalatot, ezért nem is adhat közvetlen utasítást annak működésére.

Bár a törvényhozók formálisan egyelőre nem léptek fel a vállalat feldarabolása érdekében, a januártól várhatóan erősödő kongresszusi felügyeleti nyomás közös nevezője éppen ez a strukturális sebezhetőség. Az Axios elemzése szerint

az amerikai katonai és űripari ökoszisztéma több kulcsterületen olyan mértékben támaszkodik a SpaceX-re, hogy rövid távon nincs teljes értékű helyettesítője a vállalat egyes képességeinek.

Ez a függőség a Starshield ukrajnai használatától a kormányzati AI-eszközökön át a szövetségi adatok kezeléséig ugyanazt az intézményi kérdést veti fel: milyen szabályok biztosítják a politikai felelősséget, az adatbiztonságot és a nemzetbiztonsági kontrollt, ha kritikus állami funkciók magántechnológiai rendszerekre épülnek?

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