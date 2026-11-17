Több mint negyedszázad után elveszítette kanyarómentes státuszát az Egyesült Államok, miután a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) ismét endémiásnak minősítette a betegséget az országban. A döntés oka a csökkenő átoltottság, hiszen az óvodáskorú gyermekek körében az arány 92,4 százalékra esett vissza, ami elmarad a nyájimmunitáshoz szükséges 95 százaléktól.

Több mint 25 év után hivatalosan is elveszítette kanyarómentes státuszát az Egyesült Államok, miután a rendkívül fertőző vírus újra tartósan megvetette a lábát az országban.

A Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) keddi bejelentése szerint a csökkenő átoltottság miatt a betegség immár ismét endémiásnak, vagyis folyamatosan jelen lévőnek számít az amerikai lakosság körében - írta meg a CNBC.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) regionális irodájaként működő PAHO azt követően hozta meg a döntést, hogy egy nyolctagú független szakértői testület áttekintette az elmúlt tizenkét hónap járványügyi adatait. Mivel a vírus terjedése egy teljes éven át folyamatos volt, és a meglévő gócpontok rendre újabb járványokat robbantottak ki, Dr. Jarbas Barbosa, a szervezet igazgatója az Egyesült Államok mellett Bolívia és Mexikó kanyarómentes minősítését is visszavonta. A szakemberek ugyanakkor jelezték, hogy az érintett országok már lépéseket tettek a járványügyi megfigyelés szigorítására és a védettségi hiányosságok pótlására, Washingtontól pedig a következő hetekben várják a státusz visszaszerzését célzó hivatalos intézkedési tervet.

A minősítés elvesztése súlyos visszalépést jelent az amerikai közegészségügy számára,

amelyet a gyermekkori átoltottság visszaesése és az oltásellenesség terjedése idézett elő. Az Egyesült Államokban idén már több mint 5400 megbetegedést regisztráltak, ami az elmúlt három évtized legsúlyosabb járványának számít. A fertőzés következtében eddig tízen vesztették életüket, hét halálesetet Pennsylvaniában, kettőt Wisconsinban, egyet pedig New York államban erősítettek meg. Azoknál az elhunytaknál, akiknek ismert volt az oltási státusza, kivétel nélkül megállapították, hogy nem kaptak védőoltást.

A kialakult helyzet komoly próbatétel elé állítja a Trump-adminisztrációt és Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi minisztert, aki korábban bizonyítékok nélkül kérdőjelezte meg a kanyaró, mumpsz és rubeola elleni (MMR) vakcina biztonságosságát, és lépéseket tett a gyermekkori oltási ajánlások módosítására. Ezzel szemben az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) nem tervez változtatni a stratégiáján. Erica Schwartz, a CDC igazgatója hangsúlyozta, hogy az ügynökség továbbra is az MMR-oltást tekinti a megelőzés legfontosabb eszközének, és szorosan együttműködik a tagállamokkal a gócok felszámolásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images