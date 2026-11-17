Több mint 25 év után hivatalosan is elveszítette kanyarómentes státuszát az Egyesült Államok, miután a rendkívül fertőző vírus újra tartósan megvetette a lábát az országban.
A Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) keddi bejelentése szerint a csökkenő átoltottság miatt a betegség immár ismét endémiásnak, vagyis folyamatosan jelen lévőnek számít az amerikai lakosság körében - írta meg a CNBC.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) regionális irodájaként működő PAHO azt követően hozta meg a döntést, hogy egy nyolctagú független szakértői testület áttekintette az elmúlt tizenkét hónap járványügyi adatait. Mivel a vírus terjedése egy teljes éven át folyamatos volt, és a meglévő gócpontok rendre újabb járványokat robbantottak ki, Dr. Jarbas Barbosa, a szervezet igazgatója az Egyesült Államok mellett Bolívia és Mexikó kanyarómentes minősítését is visszavonta. A szakemberek ugyanakkor jelezték, hogy az érintett országok már lépéseket tettek a járványügyi megfigyelés szigorítására és a védettségi hiányosságok pótlására, Washingtontól pedig a következő hetekben várják a státusz visszaszerzését célzó hivatalos intézkedési tervet.
A minősítés elvesztése súlyos visszalépést jelent az amerikai közegészségügy számára,
amelyet a gyermekkori átoltottság visszaesése és az oltásellenesség terjedése idézett elő. Az Egyesült Államokban idén már több mint 5400 megbetegedést regisztráltak, ami az elmúlt három évtized legsúlyosabb járványának számít. A fertőzés következtében eddig tízen vesztették életüket, hét halálesetet Pennsylvaniában, kettőt Wisconsinban, egyet pedig New York államban erősítettek meg. Azoknál az elhunytaknál, akiknek ismert volt az oltási státusza, kivétel nélkül megállapították, hogy nem kaptak védőoltást.
A kialakult helyzet komoly próbatétel elé állítja a Trump-adminisztrációt és Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi minisztert, aki korábban bizonyítékok nélkül kérdőjelezte meg a kanyaró, mumpsz és rubeola elleni (MMR) vakcina biztonságosságát, és lépéseket tett a gyermekkori oltási ajánlások módosítására. Ezzel szemben az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) nem tervez változtatni a stratégiáján. Erica Schwartz, a CDC igazgatója hangsúlyozta, hogy az ügynökség továbbra is az MMR-oltást tekinti a megelőzés legfontosabb eszközének, és szorosan együttműködik a tagállamokkal a gócok felszámolásában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megvan a Paksi Atomerőmű új vezérigazgatója!
Vigh Károlyt mutatta be Kapitány István.
Nagyot zakózott a bankfiókok forgalma, teljesen átalakultak az ügyfelek szokásai – Az OTP elmondta, mire készül most
Már sosem térnek vissza a Covid előtti idők.
12 év után megtörtént a nagy fordulat: új olajútvonal nyílt meg, hogy megkerüljék a Hormuzi-szorost
Üzemel a Kirkuk–Ceyhan-vezeték.
Élelmiszerkatasztrófát és világszintű éhezést jósoltak – Most kiderült, mi is az igazság
Alaptalanok voltak a jóslatok a Bloomberg szakértője szerint.
Megtörte a csendet Jensen Huang: máris visszatérne az Nvidia élére!
A befektetők és a dolgozók támogatását látva kész visszatérni a vállalat élére.
Nagy a baj: leállt az amerikai nemzetbiztonság hálózata
Elvileg nem kibertámadásról van szó.
Újabb kínos részletek derültek ki az Nvidia-botrányban: Jensen Huang lánya is érintett lehet
Tovább mélyülhet a bizalmi válság.
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.