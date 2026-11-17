Az ukrán gabonatermés 30 millió tonnára eshet 2027-ben az idei 62 millió tonnáról, ha a gazdák csökkentik az elvetett mennyiséget tekintettel arra, hogy nem tudják exportálni a termést - jelentette ki kedden Tarasz Viszockij ukrán mezőgazdasági miniszter a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában.

A ukrán gabonaexport július óta zuhanórepülésben van, miután az orosz hadsereg Fekete-tengeri terminálok és teherhajók elleni támadásai blokkolják azokat a kikötőket, amelyeken keresztül Ukrajna mezőgazdasági exportjának 90 százalékát bonyolította.

A kisebb termés tovább csökkentené a jelentős gabonaexportőr által szállított mennyiségeket. Mindeközben Ukrajna, Törökország és India a Fekete-tengeren a szabad hajózás biztosítását sürgeti, mondván, hogy az ukrán és orosz gabona hiánya máris káros hatással van a globális élelmiszerellátásra. Moszkva ugyanakkor azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat támad, emellett arról is beszámolt, hogy támadások érték a Fekete-tenger mentén található mezőgazdasági exportlétesítményeit.

A jövő évi terméssel kapcsolatos első hivatalos becslések szerint a kukoricatermés szenvedheti el a legsúlyosabb veszteségeket, mivel a gazdák az export visszaesésére reagálva csökkentik kiadásaikat.

Viszockij szerint jövőre a kukorica-földek területe több mint felére, 2 millió hektárra csökkenhet, míg a termelés 12-14 millió tonnára eshet a mezőgazdasági minisztérium becslése szerinti idei 29-30 millió tonnáról.

Az ukrán gazdák nemrég fejezték be a 2027-es betakarításra szánt őszi búza vetését, amelynek vetésterülete a korábbi várakozásokhoz képest 10 százalékkal csökkent.

A miniszter szerint a teljes búzatermés - beleértve a tavasszal vetett terményeket is - 2027-ben több mint egyharmadával, 17 millió tonnára csökkenhet,

mivel a műtrágyára és egyéb termelési tényezőkre fordított alacsonyabb kiadások negatívan hatnak a termelékenységre. Viszockij elmondta, hogy a búza hozama a 2026-os több mint 5 tonnáról körülbelül 4 tonnára csökkenhet hektáronként.

"Nem lesz rekordtermés, mert a gazdák jelentősen visszafogják a termelést" - húzta alá.

Az ukrán mezőgazdasági minisztérium adatai szerint november 17-ig 50 millió tonna gabonát takarítottak be az előrejelzett 62 millió tonnából, de az idény kezdete óta az export összesen mindössze 7,2 millió tonnát tett ki.

Mivel az alternatív útvonalak korlátozottak, a 2026/27-es idényben - amely július elejétől június végéig tart - a gabonaexport a 2025/26-os idény 38 millió tonnájáról 24,6 millió tonnára csökkenhet, ha a fekete-tengeri kikötők továbbra is blokkolva maradnak - mondta a tárcavezető. Így Ukrajna várhatóan 10 millió tonna búzát, 12 millió tonna kukoricát és 2 millió tonna árpát exportálhat.

"Jelenleg a logisztikai költségek és az (alacsony) világpiaci árak miatt nem éri meg számunkra a hosszabb szállítási útvonalak igénybevétele" - mondta Viszockij.

A miniszter szerint ha a szállítási útvonalak helyreállnak, az export a 2026/27-es gazdasági évben akár 36 millió tonnára is emelkedhet. Mindemellett rávilágított arra, hogy a fekete-tengeri kikötők megnyitása esetén is az ukrán gabonaterminálokon keresztül az infrastruktúra károsodása miatt havonta csupán 3-4 millió tonna gabonát tudnának exportálni. Hozzátette, hogy az ukrajnai háború előtt az ország kikötőin keresztül havonta nagyjából 7 millió tonna élelmiszert, főként gabonát szállítottak ki.

Ha a gabonatermés 2027-ben 30 millió tonnára csökken, és a belföldi fogyasztás 18-19 millió tonnán marad, akkor az exportálható többlet körülbelül 11-12 millió tonnát tenne ki - mondta.

Ukrajnának júniusban, a 2026/27-es szezon kezdetén 10 millió tonnás átvihető készlete volt, amely jövő év végére körülbelül 30 millió tonnára emelkedhet, ha továbbra sem tud kellő mennyiségben exportálni.

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