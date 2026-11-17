Bejelentette az európai vezető: eljött az idő - Tárgyalni kell Vlagyimir Putyinnal
Európának újra párbeszédet kell kezdeményeznie Oroszországgal, és a diplomáciai folyamatok során nem hagyatkozhat kizárólag az Egyesült Államokra – jelentette ki Alexander Stubb finn elnök. Az államfő arra figyelmeztetett, hogy ha a kontinens vezetői továbbra is másra bízzák a Moszkvával való kapcsolattartást, Washington könnyen olyan irányt választhat, amely Európa újbóli, érdekszférák mentén történő felosztásához vezet.
Megérkezett az oroszok válaszcsapása: brutális támadás érte Kijevet - Sokkot kapott a közlekedési rendszer
Ma hajnalban átfogó orosz támadás érte Kijevet, Ukrajna fővárosát, számos fontos szolgáltatás leállt.
Felrobbantotta Ukrajna a Krími hidat – Bejelentést tett Moszkva, rendkívüli intézkedés jön
Rendkívüli ülést tart az orosz kormány azzal a céllal, hogy reagáljanak a ma reggeli, Krími hidat ért ukrán támadásra.
Felvételek: összeomlott a Krími híd – Súlyos csapást hajtott végre Ukrajna
Minden jel szerint összeomlott a megszállt Krímet Oroszországgal összekötő híd gépjárműforgalomra használt egyik szakasza a ma hajnali ukrán támadás során.
Bedurvultak az oroszok: börtönbe vágnák Európa egyik legbefolyásosabb vezetőjét
Börtönbüntetéssel fenyegette meg Kaja Kallas EU-s külügyi vezetőt Vjacseszláv Vologyin, az orosz Duma házelnöke.
Az orosz bankok elkezdhetnek legálisan kriptózni, a nemzetközi fizetéseknél lesz ennek nagy haszna
A nemrégiben elfogadott új kriptovaluta-törvény nyomán a jövő év során komoly piaci részesedést szerezhetnek a külkereskedelmi ügyletekben a belföldön kibocsátott, rubelalapú stablecoinok – nyilatkozta a legnagyobb orosz pénzintézet, a Sberbank egyik felső vezetője a Reuters hírügynökségnek. A nyugati szankciók miatt a hagyományos devizák használatából kiszoruló orosz vállalatok egyre inkább a digitális fizetőeszközök felé fordulnak nemzetközi tranzakcióik lebonyolításához.
Kiadták az utasítást Oroszország vezetőinek: Moszkva hamarosan megnyeri a háborút - Fel kell készülni a veteránok hazatérésére
A Kreml tisztviselői arra utasították az orosz kormánypárt, az Egységes Oroszország képviselőit, hogy készüljenek fel az ukrajnai "győzelemre" és a katonák tömeges hazatérésére a frontról. A politikusokat egy zárt körű képzésen készítették fel a háború utáni időszakra, miközben Moszkva már a közvéleménynek szánt győzelmi kommunikáció paneljeit is kidolgozta - számolt be a Moscow Times.
Megint megtámadták a Krími hidat
A megszállt Krímet Oroszországgal összekötő hidat újabb dróntámadás érte, a létesítményt az orosz hatóságok lezárták.
Az okozott kár mértéke egyelőre nem világos.
(UP)
Szétszedték és alaposan lehúzták a legendás Leopard 2-es harckocsit – Tényleg ekkora a baj?
Haditechnikai körökben sokadszorra pislákol fel a vita tüze a németek sztárharckocsija, a Leopard 2-es körül; ezúttal egy pár napja megjelent videó élezte ki a feszültséget, amely egy orosz jelentést ismertet a harckocsi képességeiről. Az orosz hadmérnökök egy Ukrajnában zsákmányolt Leopard 2A6-ost vizsgáltak át, majd lőttek szét, a véleményük a harckocsitípusról pedig finoman szólva is lesújtó.
Kimondta az ukrán vezető: fel kell készülni arra, hogy az oroszok felrobbantják a parlament épületét
Fel kell készülni arra, hogy megsemmisül az ukrán parlament, a Verhova Rada épülete, ezért online szavazási rendszert kell kidolgozni, hogy a törvényhozás tovább tudjon működni – jelentette ki Ruszlán Stefancsuk házelnök.
Masszív támadás érte Moszkvát - Egész éjjel dolgoztak a védelmi erők, lángolt az ég Oroszország fölött
Tegnap este óta ma reggelig több mint 800 ukrán drónt azonosított Moszkva régióban az orosz légvédelem – jelentette a TASZSZ hírügynökség.
Súlyos támadás érte Moszkvát, kiszivárgott a titkos NATO-misszió - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
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Kiadták az utasítást Oroszország vezetőinek: Moszkva hamarosan megnyeri a háborút - Fel kell készülni a veteránok hazatérésére
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