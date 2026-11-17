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Holdblog Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá