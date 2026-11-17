A külügyminiszter azt írta:

Magyar idő szerint délelőtt tíz óra körül Gerany–2 típusú orosz drónok mértek csapást elsősorban Munkács és Ungvár térségére, három hullámban.

Bár az ukrán légvédelem eredményesen vette fel a harcot, és több támadó eszközt megsemmisített, számos találatról érkezett jelentés, a keletkezett károk felmérése pedig jelenleg is tart.

A külügyminiszter szerint a régiót ért mostani csapás nem egyedi eset, és

a jövőben további légitámadásokra lehet számítani Kárpátalja ellen.

Párhuzamosan azzal, ahogyan Oroszország fokozza az ukrán polgári lakosság elleni támadásokat, várható, hogy a mostanáig földrajzi okokból viszonylag védett Kárpátalja ellen is lesznek még hasonló akciók"

- írja.

Orbán Anita arra is kitér, hogy a folyamatos orosz csapások miatt az ukrán lakosság a háború eddigi legnehezebb telére készülhet. A villamosenergia-hálózat és a távfűtési rendszerek már most is kritikus állapotban vannak, különösen Kijevben, Harkivban, valamint az ország déli területein. A miniszter előrejelzése szerint az orosz haderő a jövőben még intenzívebben támadja majd az áramtermelő kapacitásokat, "ha pedig nincs áram, akkor a városokban akadozik a vízellátás is, emberek milliói maradnak fűtés és áramellátás nélkül, és egyre nehezebbé válik a mindennapi élet".

Együttérzésemet fejezem ki a kárpátaljai magyaroknak és az egész ukrán népnek, akiknek immár közel öt éve kell nap mint nap szembenézniük a háború borzalmaival, és emberfeletti küzdelmet folytatniuk a mindennapi túlélésért

- zárja a posztot a külügyminiszter.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images