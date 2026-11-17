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Az ominózus videó a Red Effect nevű Youtube-csatornán jelent meg pár napja, a jelentés, melyet ismertetnek viszont sokkal régebbi, még 2025-ben készült.

Az orosz hadsereg 2024-ben zsákmányolt az ukrán fronton egy Leopard 2A6-os harckocsit, Ukrajna összesen 21 ilyen tankot kapott Portugáliától és Németországtól.

Leopard 2A6-os harckocsi ukrán szolgálatban, drónvédelmi ketreccel és reaktív kiegészítő-páncélzattal ellátva. Fotó: 21st separate mechanized brigade, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

A zsákmányt az oroszok az Uralvagonzavod harckocsigyárba szállították, ahol részletesen átnézték, szétszedték, összerakták, később pedig lőpróbát is végrehajtottak rajta, a Moszkva melletti Kubinka térségében. A harckocsi végül sajtóhírek szerint a számos ritka páncélost tartalmazó kubinkai harckocsimúzeumba került, bár még mindig nem világos, hogy a gép az installáció állandó része lesz-e.

Visszatérve a tesztre: az orosz 38-as számú kutatóintézet részletes jelentést publikált a harckocsi képességeiről, ennek a részletei megjelentek az orosz médiában.

A jelentés fő megállapítása, hogy a Leopard 2A6-os végsebességet leszámítva minden területen elmarad az orosz T-90M harckocsi tulajdonságaihoz képest.

Az orosz jelentés három jelentős problémakört domborít ki a Leopard 2-essel kapcsolatosan:

a Leopard harckocsi motorteljesítménye radikálisan romlik meleg időben, a harckocsi lőszertároló rendszere kifejezetten sérülékennyé teszi a gépet, a tank páncélzata nem nyújt elégséges védelmet a modern fenyegetésekkel szemben.

Érdekes módon az M2 Bradley-ről is készült egy hasonló jelentés, itt kifejezetten pozitív hangnemben nyilatkoznak a lövészpáncélos képességeiről, a Leopard 2-est viszont nagyon lehúzták.

Zsákmányolt Leopard 2A6 harckocsi Moszkvában. Fotó: Kirill Borisenko, CC0, via Wikimedia Commons

A Red Effect Youtube-csatorna mellett David Axe haditechnikai újságíró is rámutat arra, hogy a Leopard 2-essel kapcsolatos orosz jelentés több szempontból is sántít.

A legszembetűnőbb hiba az, hogy a Leopard 2A6-os pontos típusát sem nevezték meg az orosz hadmérnökök, végig Leopard 2A5-ösként hivatkoznak rá, holott a két típusváltozat közt számos különbség van, főleg tűzerő tekintetében, hiszen a 2A5-ösön egy 120 milliméteres L/44-es simacsövű harckocsiágyú van, miközben a 2A6-os egy pontosabb és nagyobb lőtávolságú L/55-öst kapott.

Mi a különbség Leopard és Leopard között?



Az ukrán haderő „Leopardjai” nem egyformák: a név alatt több generáció és több konfiguráció fut.



A legöregebb és leggyakoribb a Leopard 1A5: hidegháborús, eredetileg 1960–70-es évekbeli Leopard 1-alvázakból korszerűsített, 105 mm-es lövegű harckocsi, amelyet főleg tűztámogatásra használnak - Ukrajna ebből legalább 170 darabot kapott, főleg hidegháborús raktárakból. A Leopard 2A4 már teljesen más kategória: 120 mm-es simacsövű löveggel, modernebb páncélzattal és tűzvezetéssel rendelkező, jellemzően 1980-as–90-es évekbeli típus; Ukrajna ebből kb. 74 darabot kapott, többek között lengyel, norvég, kanadai, spanyol, dán–holland forrásból. A Leopard 2A6 a ritkább, de erősebb változat: Ukrajna 21 darabot kapott — 18-at Németországtól, 3-at Portugáliától —, ezek fő előnye a hosszabb 120 mm-es L/55 löveg és a fejlettebb toronyvédelem. A legkülönlegesebb „Leopard” a svéd Strv 122: ez a Leopard 2A5 svéd továbbfejlesztése, erősebb védelemmel, svéd vezetési-elektronikai rendszerrel és 120 mm-es löveggel; Svédország 10 darabot adott át Ukrajnának.



A névazonosság ellenére tehát Leopard és Leopard közt óriási a különbség: az 1A5 inkább olcsóbban fenntartható, de gyengébben védett „régi motoros”, a 2A4 már valódi modern nyugati általános harckocsi, a 2A6 nagyobb tűzerejű "elit" változat, a Strv 122 pedig a legjobban páncélozott ukrán Leopardok közé tartozik — mindezt az ukránok gyakran saját módosításokkal, például reaktív páncéllal és drónvédő rácsokkal egészítik ki.

Visszatérve a Leoparddal szembeni orosz kritikákra, a nyugati forrásból származó elemzések az alábbi tényezőkre mutatnak rá:

Az oroszok egész pontosan azt kifogásolták, hogy 35 Celsiusfok fölött a Leopard 2-es motorteljesítménye 1500 lóerőről 900 lóerőre romlik. Ez egyáltalán nem számít extrém időjárásnak nyáron, könnyen felmelegedhet ennyire a motor állandó használat és napsütés esetén, ilyen súlyos teljesítményromlás látszólag komoly problémára világít rá. Viszont az oroszok által publikált felvételek alapján világosan látszik: a zsákmányolt Leopard harckocsi bal hátsó része, ahol a motortér is található, közvetlen találatot kapott a harctéren, a gépet ráadásul végig tréleren szállították, így nem volt képes saját erejéből megmozdulni. Elképzelhető, hogy az orosz mérnökök valamilyen szinten meg tudták javítani a tankot, de eredeti alkatrészek és tervek szerint szinte biztosan nem tudták visszaállítani a harckocsi gyári képességeit, így nem bizonyítható, hogy a mért/állított teljesítménycsökkenés egy sértetlen, gyári állapotú Leopard 2A6-ra is érvényes lenne. A másik dolog, amit az oroszok kifogásoltak az volt, hogy a harckocsi lőszer-javadalmának egy része a páncéltestben található, ahol nincsenek robbanáselvezetők, úgynevezett lefúvó elemek (blowout panel), így, ha a gép találatot kap, a jármű felrobban, a legénység azonnal szörnyet hal. Több nyugati elemző is rámutat: az orosz / szovjet harckocsikkal pontosan ugyanez a probléma, jól látható számos háborús felvételen, ahogy az orosz páncélosok automata utántöltő rendszere felrobban, a harckocsi tornya az egekbe repül. A Red Effect és David Axe is kifejezetten hangsúlyozza: harctéri körülmények közt az ukrán Leopard-kezelők elsősorban a toronyban elhelyezett lőszertárolót használják, ahol igenis vannak lefúvó elemek, ráadásul az ukrán hadsereg kapott a páncélosokhoz modern, érzéketlen hajtótöltettel (insensitive propellants) rendelkező lőszert is, melynek öngyulladási és robbanási kockázata jelentősen alacsonyabb, mint régebbi lőszertípusok esetén. A nyugati elemzők ugyanakkor elismerik: valós kritika lehet, hogy a Leopard 2A6 védettsége bizonyos találati zónákban már nem tekinthető elégségesnek a legmodernebb harctéri fenyegetésekkel szemben. Orosz források szerint a Kubinkában vizsgált zsákmányolt példány páncélzata több ponton sérülékenynek bizonyult modern kumulatív páncéltörő eszközökkel szemben (állításuk szerint Kornyet páncéltörő rakétával és APFSDS - leváló köpenyes, szárnystabilizált, páncéltörő lőszerrel - sikerült átlőni a homlokpáncélt 2000 méterről), de a nyilvánosan elérhető információk alapján nem világos a találatok pontos helye, szöge és az sem, hogy a már korábban sérült harckocsipéldány állapota mennyiben befolyásolta az eredményt. Emiatt az orosz állításokból csak óvatosan lehet általános következtetést levonni egy sértetlen Leopard 2A6 védettségére. Fontos tényező ráadásul, hogy a későbbi Leopard 2A7V és 2A8 változatokon a védelem érezhetően javult: a 2A7V megerősített testpáncélzatot és passzív kiegészítő páncélzatot kapott a test frontján, a 2A8 pedig továbbfejlesztett védelmi csomaggal és — konfigurációtól függően — Trophy hard-kill aktív védelmi rendszerrel készül. A Trophy persze elsősorban ATGM-ek, rakétagránátok és más kumulatív fenyegetések ellen növeli a túlélőképességet, nem pedig minden páncéltörő eszköz, például APFSDS nyíllövedékek ellen jelent általános védelmet. Fontos árnyalat az is, hogy a Leopard 2A6 toronyfrontja továbbra is a jármű egyik legerősebben védett része; a típus harcászati alkalmazása részben erre, vagyis a toronyfedezékből történő, hull-down harcra épül. Ukrajnában persze a terepviszonyok, az aknamezők, a drónfenyegetés és a tüzérségi tevékenység miatt ez az ideális alkalmazási mód csak korlátozottan érvényesül.

Összességében tehát a Leopard 2-essel kapcsolatban megfogalmazott orosz kritikák egy része túlzó, egy része az orosz harckocsikra is igaz, egy része pedig jogos, de már orvosolva lett az újabb, Ukrajnába (még?) nem elküldött típusváltozatok esetében.

Leopard 2A8-as prototípus a holland haderő próbáján. Fotó: Defensie Nederlands, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Az a tendencia egyértelműen látható, hogy a harckocsik nagyjából orosz és ukrán oldalon is háttérbe szorultak; tömeges páncélos áttörések helyett egyre inkább korlátozott, kis kötelékű, tűztámogató és helyi rohamtámogató szerepben használják őket. A frontvonal fő kontaktpontjain olyan szintű a drónsűrűség, hogy totál értelmetlen jelenleg bármilyen páncélos-áttöréssel próbálkozni.

Emiatt tehát továbbra sem jelenthető ki, hogy éppenséggel a Leopard 2 - T-90M párharcból egyik vagy másik harckocsi egyértelműen jobb vagy rosszabb lenne a másiknál, mindkét harckocsi-típusnak bőven okozott meglepetéseket már ez a háború, legyen szó túlélőképességről, műszaki problémákról vagy találati pontosságról. Egy harckocsi ütőképességének, harctéri hatékonyságának eldöntéséhez ezer apró dolgot kell vizsgálni, sok ezek közül (pl. logisztika, karbantartás komplexitása, képzési idő) nem is feltétlen függ össze közvetlenül magával a géptípussal.

Egyetlen dolog van, amiben az orosz félnek hatalmas előnye van az ukránokkal szemben, ez pedig az utánpótlási matek: az Uralvagonzavod folyamatosan ontja magából a T-90M harckocsikat, közben pedig kérdéses, hogy az ukránok valaha kapnak-e még akár egyetlen darabot is a Leopard 2-esekből nyugati támogatóiktól.

De ismét fontos hangsúlyozni, mára mindenki számára teljesen világossá vált, amit még 2023 elején megírtunk, az első nyugati páncélos-szállítmányok kapcsán: ezt a háborút nem a tankok fogják eldönteni.

Címlapkép forrása: Gerben van Es, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons