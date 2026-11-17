A wrocławi regionális ügyészség kedden nyújtotta be a vádiratot a délnyugat-lengyelországi Oleśnica bíróságához. A dokumentumban személyi szabadság megsértésével, testi sértéssel és becsületsértéssel vádolják a politikust.

Az ügy előzménye, hogy Braun néhány támogatójával együtt 2025 áprilisában bement az oleśnicai kórházba, hogy

felelősségre vonjon egy nőgyógyászt, aki késői terhességmegszakítást hajtott végre egy életveszélyben lévő páciensen.

A képviselő „állampolgári jogon” próbálta őrizetbe venni az orvost, akit a beszámolók szerint több mint egy órán keresztül tartott fogva úgy, hogy a saját testével állta el a kijáratot.

A kórházi incidens miatt a hatóságok további hat ember ellen is vádat emeltek. A most benyújtott vádirat emellett kitér egy opolei rongálási ügyre, valamint arra is, hogy Braun 2023 decemberében az interneten vallási gyűlöletkeltésre és vallási szertartások megzavarására buzdított.

Az Európai Parlament 2025 novemberében függesztette fel a képviselő mentelmi jogát ebben az ügyben. A testület már több alkalommal is megfosztotta Braunt a jogi védelmétől, többek között azért a 2023-as botrányáért, amikor a lengyel parlamentben poroltóval oltotta el a hanukai gyertyákat.

Az ultranacionalista Lengyel Korona Konföderációja pártot vezető politikus – aki a tavalyi lengyel elnökválasztáson a negyedik helyen végzett – egy másik eljárásban holokauszttagadás vádjával is szembenéz.

Európán belül Lengyelországban van az egyik legszigorúbb abortuszszabályozás, amely kizárólag akkor engedélyezi a terhességmegszakítást, ha az anya élete vagy egészsége veszélyben van, illetve ha a terhesség bűncselekmény eredménye.

Bár a Donald Tusk-féle kormánykoalíció próbált lazítani a szigorú szabályozáson, a koalíció konzervatív tagjainak ellenállásán megbukott az erre vonatkozó törvénymódosítás. A lengyel szélsőjobb ugyanakkor még a jelenleginél is szigorúbb abortuszszabályozást követel.

A Lengyel Korona Konföderációja a Politico összesítése szerint 9 százalékos támogatottsággal jelenleg a negyedik legnépszerűbb lengyel párt.

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