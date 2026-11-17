Nagyon komolyan kell venni a Washington elleni esetleges iráni támadásról szóló híreket - jelentette ki kedden Donald Trump amerikai elnök hazája hírszerzésének azon értesülésére utalva, miszerint Teherán "piszkos bombával", illetve vegyi fegyverrel merényletet követne el az Egyesült Államok fővárosában.

Remélem, hogy ez nem igaz, de azért nem szabad félvállról venni"

- szögezte le az elnök Manilában, ahová a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójának végére érkezett.

A CNN amerikai hírcsatorna által közölt értesülést Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője megalapozatlannak nevezte kedden.

Lauren Bis, a Fehér Ház egyik szóvivője - akit a CNN idézett - azt mondta: vizsgálnak minden lehetséges fenyegetést, egyelőre azonban nem tudnak ilyen jellegű, komolyan vehető veszélyről.

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