A status quo melletti kiállásukat, valamint a feszültséget mélyítő, a régiós békét és biztonságot aláásó egyoldalú törekvések elutasítását hangsúlyozták az Egyesült Államokat, Indiát, Japánt és Ausztráliát tömörítő Quad csoport vezetői kedden Manilában, ahol új hadgyakorlatokat is bejelentettek.

Donald Trump amerikai elnök, illetve Narendra Modi indiai, Szanae Takaicsi japán és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a Fülöp-szigetek fővárosában tartott csúcstalálkozón kiemelte, elleneznek minden, a régiós békét fenyegető egyoldalú cselekvést, valamint abban is megállapodtak, hogy jövőre megrendezik első tengeri felderítési gyakorlórepüléseiket a Csendes-óceánon, és fokozzák a kiberbiztonsági együttműködést az indiai-csendes-óceáni régióban.

A csúcson megegyeztek a többi között a mesterséges intelligencia (MI) és a tengerbiztonság terén folytatott együttműködésük erősítésében is.

Az indiai külügyminisztérium a csúcsot követően kiadott közleményében aláhúzta, Modi elkötelezett "egy megbízható, konstruktív" Quad csoport felé, hozzátéve, hogy az India pénzügyi fővárosának számító Mumbai lesz a házigazdája a Quad 2027-ben rendezendő üzleti fórumának. Ezzel kapcsolatban Albanese kiemelte, hogy a fórum az egész térségben elősegítené a gazdasági növekedést.

"Ha mi közösen dolgozunk az indiai-csendes-óceáni régió békéjéért, biztonságáért, stabilitásáért és virágzásáért, akkor a világ is biztonságosabb hellyé válik" - szögezte le a kormányfő.

Trump a négy országot "a szabad, nyitott, stabil és virágzó indiai-csendes-óceáni térség négy sarkának" nevezte, partnerségüket pedig "a világ egyik legfontosabb szövetségének".

"A világ egyik legsikeresebb nemzeteiről van szó, és, bizonyos tekintetben a legerősebbjeiről is" - tette hozzá.

Takaicsi hangsúlyozta, hogy Japán kész a nagyobb szerepvállalásra abban az időben, amikor a nemzetközi világrendet bizonytalanság fenyegeti, leszögezve, hogy az országcsoport részt vesz a térség jövője formálásában is.

"Országaink ellenállóképességének növelésével egy szabad és nyitott indiai-csendes-óceáni térségre törekszünk" - jelentette ki.

A csúcsot megelőző közös fotózáson Trump "keménynek" nevezte Modit és Takaicsit, mielőtt Albanese-hez fordulva azt mondta, "Mi is rendben vagyunk" - jegyzi meg az eseményről tudósító The Guardian.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images