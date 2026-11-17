Kifejezetten programozásra és kiberbiztonságra fejlesztett mesterségesintelligencia-modelleket mutatott be a Microsoft kedden. A vállalat célja az új fejlesztésekkel az, hogy hatékonyabban és jóval olcsóbban vegye fel a versenyt az olyan riválisokkal, mint az OpenAI és az Anthropic.

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A San Franciscóban megrendezett Microsoft Ignite konferencián leplezték le a MAI Code 2 nevű, kódolásra tervezett modellt. A cég tájékoztatása szerint

az új szoftver a versenytársak megoldásainak töredékébe kerül, miközben a teljesítménye szinte teljesen megegyezik azokéval.

Emellett új képgeneráló és a hanganyagokat szöveggé alakító, leiratozó modelleket is kiadtak.

A technológiai óriás egy kifejezetten kiberbiztonsági feladatokra szánt modellt is bemutatott, amelyet egyelőre csak az ügyfelek szűk körének tesznek elérhetővé. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a különféle AI-eszközök révén ugrásszerűen megnőtt a felszínre kerülő szoftveres sebezhetőségek száma, az új rendszer pedig ezek kezelésében nyújt segítséget.

Mustafa Suleyman, a Microsoft AI-részlegének vezetője a Reutersnek adott interjújában elmondta, hogy a vállalat stratégiája az egyes szakterületekre szabott technológiák fejlesztésére épül. Ennek köszönhetően alacsonyan tudják tartani a költségeket, miközben felveszik a versenyt a riválisokkal, egyes teszteken pedig le is körözik őket. Suleyman hangsúlyozta, hogy nem egyetlen modellről vagy pillanatnyi fellángolásról van szó, hanem egy olyan rendszert építettek, amely egyszerre képes optimalizálni a teljesítményt és az árat.

A biztonsági kérdések a közelmúlt eseményei miatt kerültek még inkább a fókuszba, miután az OpenAI ágensei feltörték a Hugging Face platformját. Suleyman szerint ez az eset is rávilágított arra, hogy a puszta teljesítmény mellett a kritikus biztonsági korlátok beépítésére is kiemelt figyelmet kell fordítani. A vezető legfőbb prioritásának a modellek összehangolását (alignment) nevezte, vagyis annak garantálását, hogy a mesterséges intelligencia az emberi szándékoknak megfelelően működjön, és ne tehessen kártékony lépéseket.

Forrás: Reuters

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