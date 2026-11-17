Újabb részletek láttak napvilágot az Nvidia körül kirobbant botrányban: a múlt héten lemondott Jensen Huang lánya, Madison Huang is jelentős szerepet játszhatott abban, ahogyan a chipgyártó megpróbálta megvédeni a vitatott kapcsolatait a szingapúri Megaspeed vállalattal – írja a Reuters a Financial Times keddi értesüléseire hivatkozva.

A Financial Times három, az ügyet ismerő forrása szerint Madison Huang, aki az Nvidia termékmarketingért felelős egyik vezető igazgatója, a hivatalos munkakörén messze túlmutató feladatokat vállalt a vállalat válságkommunikációjában. Az értesülés szerint

Jensen Huang lánya Aktívan részt vett annak alakításában, hogy az Nvidia miként reagáljon a Megaspeeddel fenntartott üzleti kapcsolatai miatt egyre erősödő kritikákra.

A szingapúri felhőszolgáltatóval való együttműködés már tavaly év végén reflektorfénybe került, miután Madison Huang férjét, a szintén az Nvidiánál dolgozó Nico Caprezt előléptették. A szakember ezt követően az ázsiai régió nemzetközi felhőszolgáltatási üzleteinek felügyeletéért felelt. A lap szerint Jensen Huang családtagjainak vezető pozíciókba történő kinevezése már a vezérigazgató múlt heti távozása előtt is komoly vállalatirányítási aggályokat vetett fel az Nvidián belül.

A friss értesülések tovább mélyíthetik a chipgyártó körüli bizalmi válságot, amelynek középpontjában a Megaspeedhez fűződő üzleti kapcsolatok és az amerikai exportkorlátozások esetleges kijátszása áll.

Az Nvidia és a Megaspeed nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére, Jensen Huang családjának képviselőit pedig nem sikerült elérni. A Reuters hangsúlyozta, hogy a Financial Times értesüléseit független forrásból nem tudta megerősíteni.

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