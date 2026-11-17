Huszonhárom éves mélypontra eshet vissza idén a rézkitermelés Chilében az ércek csökkenő fémtartalma és a sorozatos üzemi fennakadások miatt.
A világ legnagyobb réztermelő országának helyzetét tovább nehezíti, hogy a belföldi kohók leállásával a bányák egyre inkább a drága és bizonytalan külföldi kénsavimportra szorulnak, miközben az öregedő lelőhelyek fenntartása is óriási beruházásokat igényel - írta a Mining.
A Plusmining ágazati elemzőcég várakozásai szerint a dél-amerikai ország rézkitermelése 2026-ban 6,6 százalékkal, 5,034 millió tonnára csökken. Ez 354 ezer tonnás mínuszt jelent a tavalyi évhez képest, és 2003 óta a leggyengébb eredménynek számít, csaknem 800 ezer tonnával elmaradva a 2018-as csúcstól. A visszaesés mögött az Escondida és a Spence bányák gyengébb teljesítménye, az El Teniente bányában tavaly bekövetkezett kőzetrobbanás utóhatásai, valamint a heves téli havazások állnak. Csak augusztusban 12,7 százalékkal esett vissza a termelés az egy évvel korábbihoz képest.
Az átmeneti üzemzavaroknál azonban nagyobb problémát jelent a bányák elöregedése. Ahogy a lelőhelyek kimerülnek, ugyanannyi réz kinyeréséhez jóval több ércet kell feldolgozni, a mélyebb szinteken zajló művelés pedig növeli a szállítási távolságokat és az energiaköltségeket. Bár 2003 óta több új bányát nyitottak és számos bővítést is átadtak, ezek a kapacitások csupán a régebbi telepek hozamcsökkenésének ellensúlyozására voltak elegendőek, valódi növekedést nem hoztak.
A termelési nehézségeket tetézi a réz kilúgozásához elengedhetetlen kénsav krónikus hiánya. Mivel a chilei kohók – részben leállások és bezárások miatt – átlagosan csak 60 százalékos kapacitással működtek, a belföldi kénsavgyártás tavaly 17,2 százalékkal, 2002 óta nem látott mélypontra esett. Emiatt az ország 2025-ben rekordszintű, 3,97 millió tonnás importra szorult, ami a hazai felhasználás felét fedezte. A behozatal 37 százaléka Kínából érkezett, ám Peking idén májusban korlátozta az exportot.
A nemzetközi ellátási láncokat az orosz kénkitermelést érő tavalyi ukrán támadások, valamint a globális tengeri kénkereskedelem felét lebonyolító Hormuzi-szoros idén márciusi lezárása is megtépázta. A kénsav azonnali piaci (spot) ára Chilében a február végi 190 dollárról június közepére tonnánként 485 dollárra ugrott, ami a kilúgozásos technológiát alkalmazó bányák költségeit 74 százalékkal dobta meg. A drágulásra reagálva a Capstone vállalat például visszafogta a kilúgozást a Mantoverde bányában, és inkább a szulfidos ércek feldolgozását helyezte előtérbe, amivel idén 200 ezer tonna savat spórolnak meg.
Az év közepén némileg enyhült a piaci nyomás, mivel a műtrágyaipar kereslete visszaesett, egy június közepi amerikai–iráni ideiglenes megállapodás nyomán pedig részlegesen újra megnyílt a Hormuzi-szoros, és Kína is engedélyezett egy kisebb, 32 ezer tonnás szeptemberi szállítmányt. A chilei rézbizottság (Cochilco) azonban így is arra számít, hogy a bányászat kénsavigénye 2027-re 15 százalékkal, 7,9 millió tonnára nő, ami változatlan belföldi termelés mellett négymillió tonnás hiányt eredményezne.
A kitermelés hosszabb távú növeléséhez jelentős tőkére van szükség,
amit jól mutat, hogy idén októberig rekordszintű, több mint 25 milliárd dollár értékű bányászati projektet nyújtottak be környezetvédelmi engedélyezésre. Amennyiben a jórészt a meglévő telephelyek bővítését – például új dúsítóüzemek építését – célzó beruházások megvalósulnak, a Plusmining számításai szerint a chilei rézkitermelés 2027-ben 250 ezer tonnával bővülhet, 2032-re pedig meghaladhatja a 6 millió tonnát.
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