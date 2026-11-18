Harry herceg kész ismét a brit hadseregben szolgálni, ha hazájának szüksége lenne rá. Erről előre be nem jelentett lvivi látogatásán beszélt a The Telegraphnak, és hozzátette, hogy szerinte Nagy-Britannia már egy évtizede konfliktusban áll Oroszországgal. A herceg katonai és politikai kapcsolataira hivatkozva úgy látja, hogy Ukrajna nyerésre áll, ezért a nyugati szövetségeseket a támogatás megduplázására sürgette.

Harry herceg kész ismét a brit hadseregben szolgálni, ha hazájának szüksége lenne rá. A herceg előre be nem jelentett lvivi látogatásán beszélt az orosz fenyegetésről a The Telegraphnak. A brit királyi család fekete báránya szerint Ukrajna nyerésre áll a konfliktusban, legalábbis ő ezt hallotta katonai kapcsolataitól.

A herceg szerint Nagy-Britannia már egy évtizede konfliktusban áll Oroszországgal, akkor is, ha brit területet nem érnek rakétatámadások. Úgy látja,

Európa felismerte a veszélyt, de attól tart, hogy a kontinens országai egymás ellen fordulhatnak.

Donald Trump amerikai elnököt név szerint nem említette, de bírálta az amerikai kormány Ukrajna-politikáját. Szerinte az amerikai társadalom határozottabban támogatja Kijevet, mint a washingtoni vezetés. A januárban hivatalba lépő demokrata kongresszusi többségtől erősebb Ukrajna melletti amerikai kiállást remél.

Harry a helyszínen szerzett tapasztalatai és ukrajnai politikai, katonai kapcsolataitól kapott tájékoztatás alapján úgy ítéli meg, hogy Ukrajna nyerésre áll.

A nyugati szövetségeseket a támogatás megduplázására sürgette. Hozzátette, Oroszországnak is kiutat kell találnia a háborúból.

A herceg tíz évet szolgált a brit hadseregben, és kétszer járt afganisztáni bevetésen. A háború kezdete óta negyedszer látogatott Ukrajnába, ezúttal a 2027-es birminghami Invictus Játékokra készülő ukrán csapat válogatójára érkezett.

Címlapkép: Harry herceg járőrözik a FOB Delhi (előretolt műveleti bázis) közelében fekvő, kihalt Garmisir városában, ahová 2008. január 2-án vezényelték az afganisztáni déli Helmand tartományban. A fotó forrása: John Stillwell POOL/ Tim Graham Picture Library/Getty Images