Két órán át tárgyalt Putyin és Hszi elnök
Az eseményről eddig annyit írt a TASZSZ hírügynökség, hogy gazdasági kérdésekről volt szó, orosz és kínai oldalon is jelentős létszámú delegáció vett rajta részt.
Putyin az APEC-csúcsról
Jelentős előnyökkel járhat a Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Donald Trump amerikai elnökkel csütörtökre tervezett háromoldalú találkozó - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Sencsenben, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának megnyitóján.
A kínai külügyminisztérium korábbi közlése szerint az APEC-csúcstalálkozó alkalmával tartják az első személyes háromoldalú egyeztetést Oroszország, Kína és az Egyesült Államok elnöke között.
Putyin a világgazdaság széttagoltságára, valamint a katonai és politikai kockázatokra hivatkozva az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, az APEC lehetőséget ad az érdemi eszmecserére, ezért is tartja ígéretesnek a csütörtöki találkozót.
(MTI)
Nem véletlen, hogy most rombolták le az ukránok a Krími hidat: Putyin nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhet
Kijev azért mért csapást a krími hídra, hogy kellemetlen helyzetbe hozza Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai államfővel esedékes találkozója előtt. A hadművelet emellett azt is bizonyította, hogy az ukrán hadsereg az amerikai műholdas rendszerek nélkül is képes összetett támadások végrehajtására - írta meg ukrán katonai vezetői források alapján a The Times.
Kőkemény kritikát kapott Amerikából az ukrán hadsereg: hatalmas hibát követnek el
Keményen kritizálta Elbridge Colby, az Egyesült Államok védelmi minisztériumának védelempolitikáért felelős államtitkára az ukrán haderő Oroszország területe ellen mért mélységi csapásait az Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport – az úgynevezett Ramstein-formátum – 37. ülésének megnyitóján - tudósított az Evropejszka Pravda.
A NATO-t fenyegeti Oroszország, Európa tárgyalni akar - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Diego Fedele/Getty Images
Nem véletlen, hogy most rombolták le az ukránok a Krími hidat: Putyin nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhet
Be akarták égetni az orosz vezetőt.
Kőkemény kritikát kapott Amerikából az ukrán hadsereg: hatalmas hibát követnek el
A Pentagon szerint ennek semmi értelme nincs.
Új alapokra helyezné a beruházásösztönzést a kormány
Markovszky Szabolcs államtitkár számolt be a tervekről.
Ellenséges hatalom készül Amerika megtámadására? - Megtörte a csendet a Fehér Ház, elmondták, mekkora a veszély
Ha ez megtörténik, példátlan megtorlás jön.
Itt az év egyik legnagyobb tőzsdei sztorija - Érdemes beszállni?
1500 milliárd dolláros óriáscég születhet.
70 éves nyugdíjkorhatár jöhet Európa egyik leggazdagabb országában – Már be is mutatták a tervet
Egyre távolabb kerül a nyugdíj.
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.