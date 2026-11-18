Jelentős előnyökkel járhat a Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Donald Trump amerikai elnökkel csütörtökre tervezett háromoldalú találkozó - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Sencsenben, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának megnyitóján.

A kínai külügyminisztérium korábbi közlése szerint az APEC-csúcstalálkozó alkalmával tartják az első személyes háromoldalú egyeztetést Oroszország, Kína és az Egyesült Államok elnöke között.

Putyin a világgazdaság széttagoltságára, valamint a katonai és politikai kockázatokra hivatkozva az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, az APEC lehetőséget ad az érdemi eszmecserére, ezért is tartja ígéretesnek a csütörtöki találkozót.

(MTI)