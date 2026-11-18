A képviselő rámutatott, hogy a jelenleg bevetett orosz csapásmérő eszközök – különösen
a Gerany–5 és a fejlesztés alatt álló Gerany–6 – már alig hasonlítanak a háború kezdetén használt drónokra.
Ezek a fegyverek lényegében cirkálórakétaként működnek.
Az ukrán hírszerzés adatai szerint a jelenleg kísérleti fázisban lévő Gerany–6 a hatalmas sebessége mellett jelentős pusztításra képes robbanófejet is célba tud juttatni.
A sugárhajtású Sahed típusok és a hozzájuk hasonló eszközök 500 és 1000 kilométer per óra közötti sebességgel repülnek, ami rendkívül megnehezíti a megsemmisítésüket.
Ha ugyanis egy célpont 800 kilométer per órás sebességgel halad, a semlegesítésére indított elfogódrónnak is legalább ilyen gyorsnak kell lennie, így a hagyományos, ütközésen alapuló megsemmisítés kivitelezése rendkívül nehézzé válik.
Bár az ukrán hadiipar folyamatosan fejleszti és teszteli az újabbnál újabb elfogódrónokat – amelyekkel már értek el részsikereket –,
a technológiai korlátok miatt ezeket még nem tudják széles körben alkalmazni a gyors célpontok ellen.
Veniszlavszkij szerint a sugárhajtású eszközökkel szemben továbbra is a hagyományos légvédelmi rendszerek jelentik a leghatékonyabb megoldást.
A nagy sebességű drónok lelövésére a földi telepítésű légvédelmi rakétarendszerek, valamint a vadászgépekről indítható levegő-levegő rakéták a legalkalmasabbak, ezért Ukrajnának a saját fejlesztések mellett a nyugati partnerek fokozott támogatására is szüksége van a rakétakészletek bővítéséhez.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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