A képviselő rámutatott, hogy a jelenleg bevetett orosz csapásmérő eszközök – különösen

a Gerany–5 és a fejlesztés alatt álló Gerany–6 – már alig hasonlítanak a háború kezdetén használt drónokra.

Ezek a fegyverek lényegében cirkálórakétaként működnek.

Az ukrán hírszerzés adatai szerint a jelenleg kísérleti fázisban lévő Gerany–6 a hatalmas sebessége mellett jelentős pusztításra képes robbanófejet is célba tud juttatni.

A sugárhajtású Sahed típusok és a hozzájuk hasonló eszközök 500 és 1000 kilométer per óra közötti sebességgel repülnek, ami rendkívül megnehezíti a megsemmisítésüket.

Ha ugyanis egy célpont 800 kilométer per órás sebességgel halad, a semlegesítésére indított elfogódrónnak is legalább ilyen gyorsnak kell lennie, így a hagyományos, ütközésen alapuló megsemmisítés kivitelezése rendkívül nehézzé válik.

Bár az ukrán hadiipar folyamatosan fejleszti és teszteli az újabbnál újabb elfogódrónokat – amelyekkel már értek el részsikereket –,

a technológiai korlátok miatt ezeket még nem tudják széles körben alkalmazni a gyors célpontok ellen.

Veniszlavszkij szerint a sugárhajtású eszközökkel szemben továbbra is a hagyományos légvédelmi rendszerek jelentik a leghatékonyabb megoldást.

A nagy sebességű drónok lelövésére a földi telepítésű légvédelmi rakétarendszerek, valamint a vadászgépekről indítható levegő-levegő rakéták a legalkalmasabbak, ezért Ukrajnának a saját fejlesztések mellett a nyugati partnerek fokozott támogatására is szüksége van a rakétakészletek bővítéséhez.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio