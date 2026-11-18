Ha most vasárnap tartanák a francia elnökválasztást, a felmérések szerint a második fordulóba bejutó két jelölt a radikális baloldal vezetője, Jean-Luc Mélenchon és a szélsőjobboldali Marine Le Pen lenne. Ukrajna kérdésében mindketten ellentétes álláspontot képviselnek a jelenlegi kormányzathoz képest, és felfüggesztenék a Kijevnek nyújtott francia pénzügyi támogatást.
Jean-Luc Mélenchon kedden ismét kritikák kereszttüzébe került, miután az X közösségi oldalon megosztotta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter figyelmeztetését a francia katonák ukrajnai jelenlétével kapcsolatban.
"Semmilyen körülmények között nem szabad hadviselő féllé válnunk Ukrajna oldalán" - jelezte a radikális baloldali jelölt.
A megjegyzésre azonnal reagált a francia védelmi miniszter.
Nem: nem vagyunk háborús szövetségesei Ukrajnának. Kizárólag Szergej Lavrov, a Kreml propagandája és ön állítja ezt
- válaszolta Alice Rufo.
A felméréseket vezető Marine Le Pen is rendszeresen foglalkozik Ukrajna helyzetével. A Nemzeti Tömörülés jelöltje hétfőn találkozott Ukrajna párizsi nagykövetével, akinek megerősítette, hogy amennyiben elnökké választják, hat hónap után leállítja Ukrajna pénzügyi támogatását a francia költségvetési helyzet miatt.
"Marine Le Pen álláspontja veszélybe sodorná a franciákat és Európát" - jelentette ki kedden a France2 köztévében Benjamin Haddad, az európai kérdésekért felelős kormánytag. Arra is emlékeztetett, hogy a szélsőjobboldali jelölt az Ukrajna ellen indított orosz invázió 2022-es kezdete óta ellenzi Ukrajna gazdasági és katonai támogatását és az Oroszország elleni szankciókat.
A tárcavezető szerint a franciák ugyanakkor továbbra is szolidárisak Ukrajnával.
Az Ipsos-BVA közvélemény-kutató intézet hétfőn megjelent felmérése viszont az mutatja,
Ukrajna a franciák aggodalmait kiváltó témák között a tizedik helyen áll, és csupán 6 százalékukat aggasztja személyesen a konfliktus.
"A problémák szintjén az ukrajnai háború valóban a sor végén áll" - állapította meg Adélaide Zulfikarpasic, az Ipsos BVA közvélemény-kutató intézet munkatársa. Tavaly még a franciák 13 százalékát foglalkoztatta a kérdés. "Ez a téma elvesztette az intenzitását" - véli a kutató, aki szerint "ez egy olyan téma, amely nem feltétlenül fog sokat számítani" az elnökválasztás szempontjából.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen a szélsőséges pártok szavazói a legkevésbé érzékenyek az ukrán konfliktusra. A Nemzeti Tömörülés választóinak 2, Jean-Luc Mélenchon pártjának, az Engedetlen Franciaország szavazóinak pedig 3 százalékát foglalkoztatja, miközben a centrista szavazók számára továbbra is központi kérdésnek számít, 18 százalékukat napi szinten foglalkoztatja.
Túl sok belpolitikai probléma van ahhoz, hogy Ukrajna jelentős hatással legyen az elnökválasztási kampányra
- mondta az AFP francia hírügynökségnek Rémi Lefebvre, az észak-franciaországi Lille egyetemének politikatudományi professzora, arra figyelmeztetve, hogy "meg kell különböztetni a franciák aggodalmait és a kampánydinamikát".
A felmérés arra a különbségre is rávilágított, hogy a franciákat egész más témák érdeklik, mint amelyekkel a jelöltek és a média próbál foglalkozni a kampányban.
Adélaide Zulfikarpasic szerint az ukrajnai háború továbbra is a politikai viták középpontjában marad, de nem lesz az elnökválasztás fő mozgatórugója, ellentétben a megélhetési problémákkal, a közbiztonsági kérdésekkel vagy az államháztartási hiánnyal, amelyek első helyen foglalkoztatják a franciákat.
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