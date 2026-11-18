A képviselő értékelése szerint az ukrán védelmi ipar gyakorlatilag minden szükséges fegyverrendszer gyártására felkészült, ez alól csak a légvédelmi rendszerek és esetleg a harci repülőgépek jelentenek kivételt. A hazai gyártókapacitások kihasználását így jelenleg elsősorban a rendelkezésre álló költségvetési források korlátozzák.

Drónokból például az ukrán üzemek nagyságrendekkel többet tudnának előállítani, mint amennyit az állam a védelmi kiadások terhére képes megvásárolni. Emellett jelentős előrelépések történtek a közepes és nagy hatótávolságú csapásmérő eszközök, valamint az ellenséges terület mélységében bevethető rakéták fejlesztésében is,

de Veniszlavszkij külön kiemelte a lézerfegyverek terén elért innovációkat is.

A harctéri viszonyok átalakulásával a tüzérségi harcok intenzitása már elmarad a 2022 és 2024 közötti időszakban tapasztaltaktól, mivel a főszerepet a pilóta nélküli eszközök vették át. Ennek ellenére a lőszergyártás továbbra is gőzerővel zajlik, folyamatosan készülnek a 122, a 152 és a 155 milliméteres tüzérségi lőszerek. Utóbbi esetében az országnak még szüksége van a nyugati partnerek támogatására, mert bár a hazai gyártás már elindult, a jelenlegi kapacitás még nem fedezi a teljes frontszükségletet.

A legsúlyosabb külső függőséget a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas légvédelmi rendszerek, valamint a hozzájuk való elfogórakéták jelentik. A politikus rámutatott, hogy a ballisztikus fenyegetések ellen eddig egyetlen rendszer, a Patriot PAC-3 bizonyult valóban hatékonynak. Emellett kritikus a külföldi készletektől való függés a föld-levegő és a levegő-levegő rakéták esetében is. Bár Ukrajna dolgozik azon, hogy ezeket saját gyártással váltsa ki, a rendkívül fejlett és drága technológiák meghonosítása időigényes folyamat, így a haladás lassabb a kívántnál.

A hazai hadiipar mozgásterét meghatározó pénzügyi keretekről Szerhij Koreckij miniszterelnök közölt adatokat, amelyek szerint a 2027-es állami költségvetés tervezete 4885 milliárd hrivnyát, vagyis megközelítőleg 107,7 milliárd dollárt irányoz elő védelmi célokra, a haderő valós igényei azonban ennél jóval magasabbak.

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