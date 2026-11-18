A kimenekítés részleteiről Mihajlo Szemikin, a Zaporizzsjai Területi Katonai Közigazgatás vezetője számolt be az ukrán közös televíziós hírcsatornán.

Az intézkedés 80 helyi családot kötelez arra, hogy a fokozódó veszély miatt elhagyja az otthonát.

A területi vezető hangsúlyozta, hogy a hatóságok feladata nem merül ki az emberek elszállításában. Ugyanolyan fontosnak tartják, hogy gondoskodjanak a családok későbbi elhelyezéséről, valamint a számukra szükséges támogatások biztosításáról is.

A település evakuációja azért érdekes, mert Balabine már Zaporizzsja város agglomerációja: az egykor 700 ezres megyeszékhely ostroma közel lehet.

Oroszország 2022-ben "annektálta" Zaporizzsja megyét, köztük a megyeszékhelyet, a települést azonban máig nem érték el az orosz csapatok.

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