A jóváhagyott fegyvercsomag két M142-es indítójárművet és tizenkét, egyenként hatrakétás konténert foglal magában.
A 72 darab, 227 milliméteres GMLRS irányított rakéta fele-fele arányban oszlik meg a hagyományos robbanófejes M31A2, illetve a repeszhatású, volfrámszilánkokat szétszóró M30A2 változatok között. Ezekkel a lövedékekkel a rendszer több mint 70 – tesztek során akár 92 – kilométeres távolságból képes célokat megsemmisíteni, ám a csomag nem tartalmazza a 150 kilométeres hatótávolságú ER-GMLRS rakétákat és a 300 kilométerre ellövő ATACMS harcászati ballisztikus rakétákat. A javadalmazás ugyanakkor meglehetősen szűkös, hiszen egyetlen indítójármű teljes sorozata a teljes albán készlet több mint nyolc százalékát emésztené fel.
Bár a két sorozatvető egy tizenkét járműből álló szabványos tüzérosztály tűzerejének csupán a töredékét adja, a csomagban szereplő nyolc darab nemzetközi tábori tüzérségi harcászati adatrendszer (IFATDS) beszerzése túlmutat az eszközök puszta számán. Ez a mennyiség ugyanis indítónként négy tűzvezető terminált jelent, vagyis Tirana elsősorban egy modern, elosztott tüzérségi parancsnoki és irányítási hálózat kiépítésére törekszik. A korszerű, többcsatornás és nagyfrekvenciás rádiókkal, valamint műholdas helymeghatározókkal kiegészített rendszer a hegyvidéki terepen is biztosítja a látóhatáron túli kommunikációt, és megfelelő integráció esetén az albán haderő Bayraktar TB2-es felderítő drónjainak céladatait is képes lesz feldolgozni. A harcjárművek kiszolgálását egy lőszer-utánpótlást végző teherautó, egy pótkocsi, egy műszaki mentőjármű, két HMMWV terepjáró, valamint a gyakorlólövészetekhez szükséges, csökkentett hatótávolságú rakéták segítik.
A mostani lépés egy régóta fennálló képességhiányt orvosol, mivel az ország 2009-es NATO-csatlakozása óta a haderőfejlesztés fókuszában a hivatásos gyalogság, a harcászati járművek és a híradástechnika állt, miközben a nehéztüzérség háttérbe szorult. A 2025 júliusában elfogadott stratégiai védelmi felülvizsgálat azonban már kiemelt prioritásként kezelte a fegyvernemet, idén januárban pedig a hivatásos állomány harmincszázalékos bővítését is célul tűzték ki. A finanszírozási hátteret az albán parlament által 2026 júliusában jóváhagyott, 302 millió dolláros amerikai FMF-hitelkeret biztosítja, amelynek közel hetven százalékát ez a HIMARS-üzlet teszi ki. Emellett az ország 2027-es védelmi költségvetési tervezete is jelentős, a GDP 2,6 százalékát elérő összeget, 927,76 millió dollárt irányoz elő, amiből több mint 280 millió dollárt közvetlenül modernizációra fordítanak.
A kerekes, 16,25 tonnás HIMARS-ok mobilitása ugyanakkor erősen eltérő lesz az ország különböző régióiban. Míg az adriai partvidék sík területein és a Durrëst, Tiranát, valamint Észak-Macedóniát összekötő VIII-as közlekedési folyosó főútvonalain a járművek könnyedén mozoghatnak, a belső, magashegyi részek szűk útjai, meredek emelkedői és a hidak súlykorlátozásai komolyan behatárolják majd a tüzelési és újratöltési pozíciók megközelítését.
Regionális összevetésben az albán beszerzés kifejezetten szerénynek számít, így a térség erőviszonyait nem rajzolja át alapvetően.
A szövetségesek közül Románia 54 HIMARS-indítóból álló, dandárszintű erővel rendelkezik, Horvátország pedig a 2024-ben jóváhagyott nyolc amerikai sorozatvetője mellé idén szeptemberben 18 darab dél-koreai K239 Cshunmu rendszert is rendelt.
Mindeközben Szerbia izraeli PULS sorozatvetőket rendszeresít, amelyek a hozzájuk vásárolt lőszertől függően akár 150–300 kilométeres távolságra is képesek csapást mérni, jóval túlszárnyalva az albán GMLRS rakéták hatósugarát. Az azonos amerikai technológia révén ugyanakkor a 2025 márciusában aláírt albán–horvát–koszovói védelmi nyilatkozat kiváló alapot teremthet Tirana és Zágráb számára a HIMARS-ok közös karbantartására, a kezelők kiképzésére és a tüzérségi eljárások összehangolására.
Címlapkép forrása: Portfolio
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