Biztonsági riasztást adott ki az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége potenciális terrortámadás miatt.

Az amerikai diplomáciai képviselet oldalán arra figyelmeztetik az amerikai állampolgárokat, hogy a karácsonyi ünnepélyhez közelítve

terroristák és terrorista csoportok tömegrendezvényeket, üzleti központokat és közlekedési csomópontokat vehetnek célba.

Azt javasolják az amerikai állampolgároknak, hogy legyenek kifejezetten óvatosak nyilvános helyszíneken, viselkedjenek diszkréten és mindig kövessék a hatósági utasításokat.

Megjegyzik: a közelmúltban egész Európában romlott a biztonsági környezet, ezt tömeges demonstrációk és bombafenyegetések egész sorozata mutatja.

Az amerikai követség semmilyen konkrét fenyegetésre nem figyelmeztet (nem írják, hogy adott helyszínen megnövekedett terrorveszély lenne), az üzenet inkább egyfajta általános figyelemfelhívásnak tekinthető.



A fenyegetés alapját valószínűleg az adja, hogy az elmúlt években Európában több karácsonyi rendezvényt is iszlamista terrortámadás ért; úgy látják, Magyarország is a potenciálisan fenyegetett országok közt van.

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