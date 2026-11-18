Trump már évek óta bírálja a Ford-osztályú repülőgép-hordozók alapvető részét képező elektromágneses indítórendszert (EMALS), valamint a fejlett fegyverlifteket (AWE). Bár ezeknél az újításoknál valóban adódtak megbízhatósági és karbantartási problémák, a lecserélésük rendkívül költséges és időigényes áttervezést igényelne. Ez tovább súlyosbítaná az új repülőgép-hordozók átadásánál már most is tapasztalható jelentős csúszásokat, miközben az osztályból jelenleg egyedül a USS Gerald R. Ford áll tényleges szolgálatban.
A téma Hung Cao haditengerészeti államtitkár-jelölt szenátusi meghallgatásán került elő, aki április óta már megbízottként látja el a haditengerészet civil vezetőjének feladatait. Tim Kaine demokrata szenátor kérdésére Cao elismerte, hogy az új technológiák miatti késedelmek akár hét évvel is hátráltathatják a hajók átadását, ami miatt az amerikai flotta hordozóinak száma átmenetileg tizenegyről kilencre csökkenhet. Amikor azonban Kaine rákérdezett, hogy emiatt fontolóra veszik-e a gőzkatapultokhoz való visszatérést, Cao nemmel felelt. A demokrata politikus emellett hangsúlyozta, hogy a fedélzeten szolgáló tengerészek elégedettek az elektromágneses rendszerrel, a visszalépés pedig drágább és kevésbé hatékony hajókat eredményezne.
Az elnöki tervvel szembeni kétpárti ellenállást jól mutatja, hogy a szenátus költségvetési bizottsága a 2027-es pénzügyi évre szóló védelmi törvénytervezet indoklásában is felszólalt a visszaváltás ellen. A testület figyelmeztetett, hogy az áttervezés dollármilliárdokba kerülne, és évekkel vetné vissza a programot. Emellett arra kötelezték a haditengerészetet, hogy kilencven napon belül készítsen átfogó elemzést a két technológia összehasonlításáról, különös tekintettel a pilóta nélküli repülőgépek indítására.
Az elektromágneses katapultok egyik legnagyobb előnye ugyanis, hogy sokkal finomabban szabályozható velük a gépekre ható terhelés, mint a gőzüzemű elődökkel. Ez lehetővé teszi a kisebb és könnyebb drónok biztonságos indítását is, ami kulcsfontosságú a haditengerészet jövőbeli terveiben.
A gőzrendszer visszaépítése ráadásul fizikailag is hatalmas akadályokba ütközne, mivel a Ford-osztály hajótestét és energiaellátását teljesen az új technológiákra szabták,
a nukleáris reaktorokat pedig eleve úgy tervezték, hogy kevesebb gőzt termeljenek, mint a korábbi Nimitz-osztály esetében.
Az amerikai hajógyártó kapacitás egyébként is komoly terhelés alatt áll, így a kongresszusban az elnök más, nagy visszhangot kiváltó tengerészeti ötleteit sem fogadják kitörő lelkesedéssel. Ennek jegyében a még republikánus többségű szenátusi költségvetési bizottság a tegnap közzétett védelmi törvénytervezetben drasztikusan megvágta a tervezett, nukleáris meghajtású Trump-osztályú csatahajók finanszírozását is, a mai meghallgatáson pedig egyetlen szenátor sem állt ki a program mellett. Hung Cao ugyan röviden megemlítette, hogy érdemes lenne folytatni a csatahajók fejlesztését, a törvényhozók részéről már most egyértelmű az elutasítás az efféle költséges irányváltásokkal szemben.
Címlapkép forrása: Paige Brown/US Navy via Getty Images
Erős riválist kap az OTP: Bulgária legnagyobb bankja jöhet létre
A görög Eurobank érdekeltségével egyesülhet a hitelintézet.
Három súlyos népbetegség ellen egyesíti erejét a Szegedi Tudományegyetem és az Eli Lilly
Ötéves együttműködési megállapodást kötöttek.
Egyetlen ország miatt egész Európa megremeghet – Kiléphet a NATO-ból az EU egyetlen atomhatalma?
Sorba jelentik be indulásukat az aspiránsok a jövő tavasszal esedékes francia elnökválasztásra.
Dollármilliárdos buktatóra figyelmeztetnek: kemény ellenállásba ütközött aTrump elborult ötlete
Nem fogják áttervezni a hordozókat.
Biztonsági riasztás jött Amerikából: terrorveszély leselkedik Magyarországra - Jobb, ha erre mindenki felkészül
A nagykövetség adott ki figyelmeztetést.
Valaki több mint 28 milliárd forintnyi pénzt adott ezért a festményért, de az árverések sztárja még csak most következik
Kandinszkij után következik van Gogh.
Megindultak az orosz bombázók: évtizedek óta nem látott lépéssel üzent Oroszország a nagyhatalmi csúcs előtt
Az elmúlt negyven évben eddig kétszer csináltak ilyet.
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?