Trump már évek óta bírálja a Ford-osztályú repülőgép-hordozók alapvető részét képező elektromágneses indítórendszert (EMALS), valamint a fejlett fegyverlifteket (AWE). Bár ezeknél az újításoknál valóban adódtak megbízhatósági és karbantartási problémák, a lecserélésük rendkívül költséges és időigényes áttervezést igényelne. Ez tovább súlyosbítaná az új repülőgép-hordozók átadásánál már most is tapasztalható jelentős csúszásokat, miközben az osztályból jelenleg egyedül a USS Gerald R. Ford áll tényleges szolgálatban.

A téma Hung Cao haditengerészeti államtitkár-jelölt szenátusi meghallgatásán került elő, aki április óta már megbízottként látja el a haditengerészet civil vezetőjének feladatait. Tim Kaine demokrata szenátor kérdésére Cao elismerte, hogy az új technológiák miatti késedelmek akár hét évvel is hátráltathatják a hajók átadását, ami miatt az amerikai flotta hordozóinak száma átmenetileg tizenegyről kilencre csökkenhet. Amikor azonban Kaine rákérdezett, hogy emiatt fontolóra veszik-e a gőzkatapultokhoz való visszatérést, Cao nemmel felelt. A demokrata politikus emellett hangsúlyozta, hogy a fedélzeten szolgáló tengerészek elégedettek az elektromágneses rendszerrel, a visszalépés pedig drágább és kevésbé hatékony hajókat eredményezne.

Az elnöki tervvel szembeni kétpárti ellenállást jól mutatja, hogy a szenátus költségvetési bizottsága a 2027-es pénzügyi évre szóló védelmi törvénytervezet indoklásában is felszólalt a visszaváltás ellen. A testület figyelmeztetett, hogy az áttervezés dollármilliárdokba kerülne, és évekkel vetné vissza a programot. Emellett arra kötelezték a haditengerészetet, hogy kilencven napon belül készítsen átfogó elemzést a két technológia összehasonlításáról, különös tekintettel a pilóta nélküli repülőgépek indítására.

Az elektromágneses katapultok egyik legnagyobb előnye ugyanis, hogy sokkal finomabban szabályozható velük a gépekre ható terhelés, mint a gőzüzemű elődökkel. Ez lehetővé teszi a kisebb és könnyebb drónok biztonságos indítását is, ami kulcsfontosságú a haditengerészet jövőbeli terveiben.

A gőzrendszer visszaépítése ráadásul fizikailag is hatalmas akadályokba ütközne, mivel a Ford-osztály hajótestét és energiaellátását teljesen az új technológiákra szabták,

a nukleáris reaktorokat pedig eleve úgy tervezték, hogy kevesebb gőzt termeljenek, mint a korábbi Nimitz-osztály esetében.

Az amerikai hajógyártó kapacitás egyébként is komoly terhelés alatt áll, így a kongresszusban az elnök más, nagy visszhangot kiváltó tengerészeti ötleteit sem fogadják kitörő lelkesedéssel. Ennek jegyében a még republikánus többségű szenátusi költségvetési bizottság a tegnap közzétett védelmi törvénytervezetben drasztikusan megvágta a tervezett, nukleáris meghajtású Trump-osztályú csatahajók finanszírozását is, a mai meghallgatáson pedig egyetlen szenátor sem állt ki a program mellett. Hung Cao ugyan röviden megemlítette, hogy érdemes lenne folytatni a csatahajók fejlesztését, a törvényhozók részéről már most egyértelmű az elutasítás az efféle költséges irányváltásokkal szemben.

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