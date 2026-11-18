Vezető anyagban dühöng a Nacionalnaja Abarona (Nemzeti Védelem) nevű orosz biztonságpolitikai portál főszerkesztője a Krími hidat ért ukrán támadás után amiatt, hogy az orosz haderő még mindig nem ölte meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Igor Korotcsenkó úgy látja: Ukrajna jelenleg a harmadik birodalom reinkarnációja, Zelenszkij pedig olyan, mint Adolf Hitler, ezért semmi értelme nincs az országgal tárgyalni, úgysem fognak a kijevi vezetők semmilyen egyezményt aláírni.

Zelenszkijt már régóta meg kellett volna gyilkolni. Már négy éve a pokolban kéne égnie. Ahogy hátat fordított az isztambuli béketárgyalásoknak és elkezdte megöletni a honfitársait a frontvonalon, azonnal elsődleges célponttá kellett volna, hogy váljon”

– osztja meg véleményét Korotcsenkó.

Egy hatalmas kráternek kellene égnie a kijevi kormányzati negyed helyén. Ezek alapvető dolgok”

– teszi hozzá az orosz médiaszemélyiség, aki szerint az amerikaiak is ugyanígy járnak el ellenségeikkel szemben.

Ők nem a partnereink. Nem fognak semmit aláírni, nem szabad magunkat illúziókban ringatnunk. Az orosz nép ünnepelni fogja a kijevi rezsim vezetőinek a vesztét. Ez kell, hogy legyen a kiindulópont”

– fogalmaz Korotcsenkó.

Az orosz újságíró szerint Ukrajna katonai képességei folyamatosan fejlődnek, amint lehetőségük nyílik rá, le fogják rombolni Oroszországot, ezt a pillanatot nem szabad megvárni.

Végül, ahogy sok más orosz véleményvezér, Igor Korotcsenkó is atomfegyverek használatát javasolja Ukrajna ellen. Arra is javaslatot tesz, hogy Ukrajna és a NATO határán demilitarizált zónát kell létrehozni, az összes ukrán vasútvonalat meg kell semmisíteni a NATO-ukrán határvonal mentén.

(A vélemény eredetileg az MK.ru oldalán jelent meg, vezető hírként).

Címlapkép forrása: Tom Nicholson/Getty Images