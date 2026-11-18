Május óta nem látott mélypontra zuhant a réz ára, az árfolyamra elsősorban az erősödő amerikai dollár és a mesterséges intelligenciához kötődő beruházások körüli bizonytalanság nehezedik.

A réz határidős jegyzése szerdán fontonként 5,9 dollár alá esett, ezzel május óta nem látott mélypontra süllyedt.

Az árfolyamot elsősorban az amerikai dollár erősödése és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások körüli bizonytalanság fokozódása helyezte nyomás alá.

A dollár a kedvező amerikai makrogazdasági adatok és a Federal Reserve döntéshozóinak szigorú hangvételű nyilatkozatai nyomán tovább erősödött, miután ezek növelték a további amerikai kamatemelések valószínűségét. Az erősebb dollár megdrágítja a dollárban jegyzett nyersanyagokat, köztük a rezet a más devizával rendelkező vásárlók számára, ami visszafoghatja a keresletet.

Mindeközben a réz árfolyama egyre érzékenyebben reagál a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházói hangulat változásaira, mivel a fém kulcsszerepet játszik az adatközpontok és a villamosenergia-infrastruktúra kiépítésében.

További nyomást gyakorol az árakra a Londoni Fémtőzsde (LME) készleteinek emelkedése is. A rézkészletek november közepére megközelítették a 320 ezer tonnát, ami jelentős növekedés az augusztusban regisztrált, mintegy 205 ezer tonnás mélyponthoz képest.

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