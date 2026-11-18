A Krími híd után az orosz csapatok ellátását szolgáló újabb fontos hídra mértek csapást az ukrán erők az éjszaka, ezúttal a Donyec folyón átívelő átkelőre a megszállt Sztanicja Luhanszka térségében - közölte az ukrán vezérkar szerdán a Facebookon.

A hadvezetés kiemelte, hogy ez az egyik olyan híd, amelyen keresztül az oroszok lőszert, üzemanyagot és haditechnikát szállítanak a frontra.

A vezérkar hozzátette, hogy Oroszország kurszki régiójában, Homutovka térségében pedig egy orosz alakulat javítóbázisa ellen intéztek támadást.

Ezenfelül az ukrán erők légi támadást hajtottak végre Oroszország Krasznodari határterületén található iljszkiji és afipszkiji olajfinomítók ellen is. Erről a vezérkar a Telegramon számolt be.

Sztanicja Luhanszka határában a háború elején négy híd is áthaladt a Donyecen, kettő vasúti, kettő pedig közúti forgalommal. A nagyobbik közúti hidat az ukránok már régen felrobbantották, viszont mivel a mostani támadásról egyelőre nincsenek közeli felvételek, nem lehet tudni sem azt, hogy a három másik hídból melyiket érte találat, sem azt, hogy mekkora károk keletkeztek. A helyzetet az is árnyalja, hogy a kisvárostól pár kilométerre nyugatra két másik híd is áthalad a folyón, (bár ezek közül a távolabbi szintén megrongálódott már) így

bár egy átkelő elvesztése mindenképpen okozhat kellemetlenségeket, katasztrofálisnak nem számít.

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