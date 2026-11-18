Fél évvel a jövő április 18-i első forduló előtt egyre népesebb a francia elnökválasztás mezőnye, a két ciklus után távozó, népszerűtlen Emmanuel Macron utódjának keresése pedig nyílt versenyt ígér. A felmérések alapján a szélsőjobboldali Marine Le Pen és a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchon a legesélyesebb, így két radikális politikus csaphat össze a második fordulóban az EU egyetlen atomhatalmának vezetéséért. A diáktüntetések miatt forrongó, mélyen megosztott országban a mérsékelt politikusoknak nincs meggyőző válaszuk a válságra, ami tovább erősíti a szélsőségeket. A centrumban Édouard Philippe volt miniszterelnök népszerűsége folyamatosan csökken, miközben az Európai Központi Bank éléről februárban távozó Christine Lagarde lehetséges indulása is felmerült. A versenyt Éric Zemmour újabb jelentkezése és a meglepetésjelölt, a cselgáncsbajnok Teddy Riner bejelentése is színesíti.

A jövő év április 18-án tartják a francia elnökválasztás első fordulóját, de már most sorban tűnnek föl az újabb és újabb jelöltaspiránsok, akik elfoglalnák a két ciklus után távozó Emmanuel Macron székét. Egyesek indulása már szinte biztosra vehető – például a megmérettetésnek már többször nekiinduló szélsőjobboldali Marine Le Pené, illetve szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchoné –, mások – mint például az Európai Központi Bank leköszönő elnöke, Christine Lagarde – egyelőre még csak szavakkal vagy tettekkel utaltak arra, hogy esetleg elindulnának Európa egyik legnagyobb gazdaságának és az Európai Unió egyetlen atomhatalmának vezetéséért.

A mostanihoz hasonló helyzet tíz éve, 2017-ben volt utoljára, amikor a rendkívül népszerűtlen szocialista elnök, François Hollande egy ciklus után nem indult újra a posztért, így teljesen nyílttá vált a verseny.

A 2017-es választás a hagyományosan kétosztatú francia politikai rendszer végét hozta el.

Míg az V. Köztársaság 1958-as megalakulása és 2017 között vagy a (gaulle-ista) konzervatívok, vagy a szocialisták adták az elnököt, addig 2017-ben a korábban a szocialistákhoz tartozó Macron függetlenként mérette meg magát, majd létrehozott egy teljesen új, centrista pólust, magához édesgetve politikusokat a jobb- és a balközépről. Mind a 2017-es, mind a 2022-es választáson a szélsőjobboldali Marine Le Pen volt a legfőbb ellenfele, de a második fordulókban a „köztársasági frontnak” (front républicain), vagyis a szélsőjobb elleni széleskörű összefogásnak köszönhetően mindkét alkalommal győzött.

Macron körül azonban második ciklusa végére teljesen elfogyott a levegő, és hasonlóan népszerűtlen államfőként hagyja majd ott az Élysée-palotát, mint elődje, Hollande. Az V. Köztársaság nyolcadik elnöke gyakorlatilag lenullázta saját politikai hátországát, a korábban Köztársaság Előre! (La République En Marche!), ma már Reneszánsz (Renaissance) néven futó pártját, melynek főtitkára, Gabriel Attal korábbi kormányfő az esélytelenek nyugalmával vághat neki a 2027-es elnökválasztásnak.

Miközben tíz, illetve öt éve még a centristák küzdöttek meg a szélsőjobboldallal,

ma a két legesélyesebb jelöltnek Le Pen és Mélenchon látszik, vagyis két radikális jelölt küzdelmére lehet számítani, hacsak a centrumban jövő tavaszig nem emelkedik ki olyan jelölt, aki a mérsékelt szavazókat maga köré tudja gyűjteni.

Ilyen szavazókból még ma is van annyi, amennyi elég lehet egy elnökválasztási győzelemhez, de egyelőre nem tűnt fel olyan karizmatikus személyiség, aki sikerrel intézne kihívást a két „régi motoros” radikális politikus ellen, akik hosszú évek alatt szilárd tábort építettek ki maguk körül.

Fél évvel az elnökválasztás előtt Franciaország forrong: a szeptember végén kezdődött diáklázadások még mindig nem csengtek le, újabb és újabb demonstrációk törnek ki a francia utcákon. A kormányzat nincs a helyzet magaslatán; és miközben az egyik oldalról (balról) az állítólag túl erőszakos rendőri fellépést éri kritika, a másik oldalról (jobbról) azért kapnak bírálatot a hatóságok, mert nem tudnak megálljt parancsolni az utcai erőszaknak.

Míg Mélenchon az utcákon tüzeli a tüntetőket, Le Pen pedig azt ígéri, rendet teremt, a mérsékelt politikusoknak nincs igazán meggyőző válasza a történésekre.

A sorozatos demonstrációk tovább polarizálják az így is súlyosan megosztott Franciaországot, további muníciót adva a két radikális jelöltnek.

Ezek után nézzük meg, kik azok az elnökjelölt-aspiránsok, akik vagy már bejelentették, hogy indulnak, vagy utalásokat tettek erre, vagy sokan arra számítanak, hogy megmérettetik magukat jövő áprilisban.

Marine Le Pen

A közvélemény-kutatásokat egyértelműen vezető Marine Le Pen a 2012-es választáson indult először pártja elnökjelöltjeként, majd 2017-ben és 2022-ben is a második fordulóba jutott, de mindkétszer alulmaradt Macronnal szemben. A ma Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National – RN) néven futó pártot még 1972-ben alapította Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen édesapja Nemzeti Front néven, „klasszikus” szélsőjobboldali pártként, amelynek egyik ismertetőjegye nyílt antiszemitizmusa volt. A tavaly 96 éves korában elhunyt idősebb Le Pen legnagyobb sikerét 2002-ben érte el, amikor az elnökválasztás második fordulójába jutott, de akkor még olajozottan működött a „köztársasági front”, melynek köszönhetően széles összefogás jött létre a regnáló elnök, Jacques Chirac mögött, aki a szavazatok 82 százalékát szerezte meg.

A pártot 2011-ben átvevő Marine Le Pen apja karrierjéből azt a tanulságot vonta le, hogy durva szélsőjobboldali üzenetekkel nem lehet választást nyerni Franciaországban – ahhoz, hogy elnök legyen, el kell indulnia középre. A fiatalabb Le Pen hosszú évek alatt fazonírozta át pártját, amelynek része volt, hogy 2015-ben holokausztot relativizáló kijelentései miatt kizárta a pártból a 2011 óta a tiszteletbeli elnöki tisztséget betöltő apját, 2018-ban átnevezte a pártot, 2021-ben pedig átadta annak vezetését a még mindig csak 31 éves Jordan Bardellának, aki segített abban, hogy a Nemzeti Tömörülés modernebbé váljon, és a fiatalok körében is népszerűbb legyen. (Hogy nehéz szabadulni a múlttól, azt mutatja az is, hogy októberben oknyomozók előásták Bardella 2013 és 2015 között írt Messenger- és email-üzeneteit, amelyekben a Nemzeti Front akkor még nagyon fiatal politikusa klasszikus antiszemita toposzokat hirdetett.)

Le Pen régebben kifejezetten EU-ellenes és oroszbarát volt, később azonban ebből is visszavett a „néppártosodás” folyamatában.

2024-ben a Nemzeti Tömörülés szakított egyik európai szövetségesével, a német AfD-vel, mivel annak egyes politikusai többek között a náci SS szerepét relativizálták. Az apja idején még antiszemita párt kifejezetten Izrael-baráttá vált, nem függetlenül attól, hogy az RN egyik fő céltáblái a muszlim bevándorlók lettek. Le Pen az oroszbarátságból is visszavett: míg a 2017-es elnökválasztási kampányát – mint később kiderült – orosz bankok segítették hitellel, a választás előtt közvetlenül pedig a jelölt magával Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott a Kremlben, az ukrajnai háború 2022-es kirobbanása óta nyíltan nem áll ki Oroszország mellett. Ukrajna támogatásából azonban visszavenne: bár a már megígért összegeket még odaadná Kijevnek, új pénzügyi támogatási vállalalásokat nem tenne.

Marine Le Pen francia elnökjelöltet fogadja Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben 2017. március 24-én. Forrás: Kremlin.ru via Commons

Jean-Luc Mélenchon

Míg Le Pen az utóbbi években folyamatosan visszavett a radikálisságból, addig a 2012 óta szintén minden elnökválasztáson elinduló Mélenchon – ha lehet – még radikálisabbá is vált, különösen a gázai háború kitörése óta. A politikus és pártja, az Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) azóta határozottan palesztinbarát irányvonalat vett, Mélenchon maga az antiszemita kijelentésektől sem riad vissza, ebben furcsa módon átvéve a zászlót Jean-Marie Le Pentől. A szélsőbaloldali politikus ezzel még elfogadhatatlanabbá vált a centrumszavazók körében, mint Marine Le Pen, aki egy Mélenchonnal szembeni második fordulót a felmérések szerint nagy fölénnyel megnyerne.

Míg a lakosság egészének körében a szélsőbal vezetőjének nagy az elutasítottsága, a 75 éves politikus a fiatalok kedvencévé vált: egy szeptember végi felmérés szerint a 35 éven alattiak 47 százaléka Mélenchonra szavazna az elnökválasztáson. Nem meglepő, hogy a magát Franciaország jelentős forradalmi hagyományai örökösének tartó politikus erőteljesen exponálta magát a diáktüntetéseken. A fiatalokon kívül a másik társadalmi csoport, ahol az Engedetlen Franciaország vezetője sok szavazatra számíthat, a muszlim vallású, bevándorló hátterű francia állampolgárok, akik körében jól rezonál Mélenchon palesztinpártisága és Izrael-ellenessége.

A radikális baloldali politikus erősen baloldali gazdaság- és társadalompolitikát hirdetett. Visszaállítaná a 62 éves nyugdíjkorhatárt, amelyet még Macron emelt föl 64 évre, sőt, 40 év munkaviszony után automatikusan járna a nyugdíj a férfiaknak is. A jelenlegi 1480 euróról 1700 euróra emelné a minimálbért, plusz adót vetne ki a gazdagokra és ársapkát tenne az alapvető élelmiszerekre.

Külpolitikájában még radikálisabban „szuverenista”, mint Le Pen.

Mélenchon fokozatosan kiléptetné Franciaországot a NATO-ból, elsőként az integrált katonai parancsnokságából, amelyből Charles De Gaulle alatt, 1966-ban Párizs már egyszer kilépett, de Nicolas Sarkozy elnöksége idején, 2009-ben visszalépett. Maga Marine Le Pen is úgy nyilatkozott, hogy kiléptetné Franciaországot az integrált katonai parancsnokságból, de csak ha már véget ért az ukrajnai háború.

Nincs dolgunk a NATO-ban, sem az amerikai háborúkban. Franciaországnak az el nem kötelezett országok globális frontját kell felépítenie

– mondta Mélenchon nemrég egy Párizs melletti kampánygyűlésen, ahol elnökjelölti programját ismertette. A pártvezér az EU másik vezető gazdasági hatalmát, Németországot is bírálta, mint amely túl nagy hatást gyakorol az Unió szerinte túlzottan szigorú fiskális politikájára. Ukrajna kapcsán pedig azt mondta, a Donbasz lakói számára népszavazást kellene kiírni, hogy Ukrajnához vagy Oroszországhoz akarnak-e tartozni – a felvetést Kijev élesen visszautasította.

Jean-Luc Mélenchon 2022-ben. Forrás: Thomas Bresson via Commons

Édouard Philippe

Emmanuel Macron első miniszterelnöke, a kormányfői székben 2017 és 2020 között ülő Édouard Philippe nevét már legalább egy éve emlegetik a lehetséges francia elnökjelöltek között. Philippe a hagyományos konzervatív pártból (ma Republikánusok) igazolt át Macron táborába, majd miniszterelnöksége után, 2021-ben megalapította a centrista Horizons pártot, amelynek a mai napig vezetője.

Philippe 2020-ban az országosból a helyi politikába lovagolt át, megszerezve La Havre polgármesteri székét, idén márciusban pedig újrázni tudott a város élén. Önkormányzati választási győzelme után országos népszerűsége is megemelkedett, március végén a felmérések már azt mutatták, hogy ő győzheti le legnagyobb eséllyel a Nemzeti Tömörülés jelöltjét.

Elnökjelölt-aspiránsi ambícióiból azonban nem lett diadalmenet, ellenkezőleg: folyamatosan csökken Philippe népszerűsége, habár a politikus már javában viszi kampányát. Bár még így is ő a legnépszerűbb a centrista jelöltek között – nagyjából fej fej mellett a balközép szocialisták jelöltjével, Raphaël Glucksmann-nal –, a tendenciák nem neki kedveznek.

A pedagógusok gyermekeként nevelkedett és több könyvet – köztük két krimi-thrillert – is jegyző Philippe-et sokan túl intellektuálisnak és merevnek tartják, a közösségi médiában alig van jelen, és távol áll tőle az a demagóg politizálás, ami például Le Pent és Mélenchont jellemzi. Vagyis Philippe politikusként nem igazán korának gyermeke, és a jelenlegi médiaviszonyok között nem tud kiemelkedni az elnökválasztási mezőnyből, amit mutat látványos népszerűség-csökkenése is.

Édouard Philippe Franciaország miniszterelnökeként 2019-ben. Forrás: Jacques Paquier via Commons

Christine Lagarde

Bár hivatalosan nem tette közzé, hogy indulna, sőt, éppen az ellenkezőjét hangoztatta, az, hogy az Európai Központi Bank (EKB) jelenlegi, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) korábbi elnöke, Christine Lagarde október végén bejelentette, hogy februárban távozik a vezető uniós pénzintézet éléről, sokak számára azt jelezte, hogy a 70 éves politikusnő a francia elnöki poszttal koronázná meg karrierét.

Lagarde amúgy nemzetközi karrierje előtt egymás után három tárcát (külkereskedelmi, agrár, gazdasági és pénzügyi) is vezetett Nicolas Sarkozy elnöksége idején konzervatív színekben, tehát nem ismeretlen számára a francia belpolitika. Ugyanakkor kritikusai szerint az utóbbi másfél évtizedet a nemzetközi pénzvilág csúcsain töltő Lagarde-nak fényes esélyei nem lennének a többek között a megélhetési problémák miatt forrongó Franciaországban. Ha valaki, akkor Lagarde mindenképpen a nemzetközi elitet jelképezi, Le Pen és Mélenchon előretörése viszont azt jelzi, hogy a francia társadalom többsége inkább olyan jelöltet keres, aki egy jobban magába zárkózó Franciaországot képzel el.

A Politico által a múlt héten ismertetett közvélemény-kutatás szerint ha a centristák jelölje Lagarde lenne, 14 százalékot kapna, míg Philippe 13,5 százalékot, ami ugyan hibahatárán belüli különbség, de az utóbbi jelölt lefelé tartó tendenciáját nézve ez még jobban elmozdulhat az EKB leköszönő elnöke számára. Igaz, e felmérés szerint Mélenchon 20,5, Le Pen pedig 30,5 százalékkal bőven előtte állna, így Lagarde-nak nem lenne esélye bejutni a második fordulóba.

Jövő áprilisig persze még sok minden változhat, és valószínű, hogy Lagarde egyelőre kivár: megnézi, milyen esélyekkel indulhat neki a választásnak, és csak akkor lép, ha valóban az ő esélyei a legjobbak a centrista táboron belül.

Christine Lagarde az Európai Központi Bank elnökeként 2025-ben. Forrás: EU

Éric Zemmour

Éric Zemmour éppen öt évvel ezelőtt a 2022-es francia elnökválasztás egyik lehetséges meglepetésemberének tűnt: a hazájában közismert médiaszemélyiség, az algériai zsidó gyökerekkel rendelkező botrányhős kifejezetten a muszlim bevándorlók ellen kelt ki, és mikor úgy tűnt, hogy elindul a megmérettetésen, egy ideig még Le Penénél is magasabb támogatottságot mértek neki. Zemmour azonban nem tudta tartani a lépést Le Pennel, és végül 7,1 százalékos eredménnyel a negyedik helyen búcsúzott az első fordulótól.

Zemmournak saját pártja is van Visszahódítás (Reconquête) néven, amely név az Ibériai-félsziget araboktól való visszahódítására (reconquista) utal, a mába ültetve pedig azt jelenti, hogy Franciaországot vissza kell hódítani a bevándorlóktól. A párt ugyanakkor sem a 2022-es, sem a 2024-es nemzetgyűlési választásokon nem jutott törvényhozási képviselethez.

Zemmour a múlt héten jelentette be, hogy ismét elindul az elnökválasztáson. Esélyei azonban nem túl rózsásak: a felmérések 2-4 százalékot jósolnak neki.

Éric Zemmour 2026-ban. Forrás: Wikimedia Commons

A többi aspiráns

Philippe mellett más jelöltek is hajtanak a szélsőségeket elutasító szavazókra.

Raphaël Glucksmann októberben megnyerte a Szocialista Párt és saját pártja, a Place Publique előválasztását, ezzel ő lett a hagyományos balközép hivatalos jelöltje. A közvélemény-kutatások 8-11 százalékra mérik, de kérdés, hol lehet olyan tartaléka, ami esélyessé tenné a második fordulóra történő bejutásra. A baloldaliak egy jó része ugyanis már Mélenchon mellett van, akik viszont nem kérnek a radikalizmusból, azok adott esetben beállnának egy akár jobbközép jelölt mögé is, ha az eséllyel indulna el Marine Le Pen ellen.

októberben megnyerte a Szocialista Párt és saját pártja, a Place Publique előválasztását, ezzel ő lett a hagyományos balközép hivatalos jelöltje. A közvélemény-kutatások 8-11 százalékra mérik, de kérdés, hol lehet olyan tartaléka, ami esélyessé tenné a második fordulóra történő bejutásra. A baloldaliak egy jó része ugyanis már Mélenchon mellett van, akik viszont nem kérnek a radikalizmusból, azok adott esetben beállnának egy akár jobbközép jelölt mögé is, ha az eséllyel indulna el Marine Le Pen ellen. Az egykor szebb napokat látott konzervatív párt, a Republikánusok elnöküket, Bruno Retailleau -t indítják, aki egy rövid ideig belügyminiszter volt Macron alatt. A felmérések szerint 4-5 százalékot szerezne, így indulása inkább tekinthető annak, hogy a Republikánusok próbálnak még életjeleket mutatni, és esetleg a nemzetgyűlési választásokon a törvényhozásba bekerülni, mintsem komoly elnökválasztási ambíciónak.

-t indítják, aki egy rövid ideig belügyminiszter volt Macron alatt. A felmérések szerint 4-5 százalékot szerezne, így indulása inkább tekinthető annak, hogy a Republikánusok próbálnak még életjeleket mutatni, és esetleg a nemzetgyűlési választásokon a törvényhozásba bekerülni, mintsem komoly elnökválasztási ambíciónak. A 37 éves Gabriel Attal 2024-ben pár hónapig töltötte be a miniszterelnöki posztot. Akkoriban azt beszélték, Macron őt választotta ki utódjául, és majd 2027-ben regnáló kormányfőként indulhat neki az elnökválasztásnak. Macron azonban európai parlamenti választási kudarca után előrehozott nemzetgyűlési választásokat írt ki, amelyen pártja – amelynek Attal ma is a vezetője – jelentősen meggyengült, elveszítve törvényhozási többségét, a fiatal kormányfő pedig lemondásra kényszerült. Attal azonban továbbra is nekifutna az elnökválasztásnak, bár esélyei minimálisak, főleg, hogy mindenki a népszerűtlen Macron politikai örököseként tekint rá.

2024-ben pár hónapig töltötte be a miniszterelnöki posztot. Akkoriban azt beszélték, Macron őt választotta ki utódjául, és majd 2027-ben regnáló kormányfőként indulhat neki az elnökválasztásnak. Macron azonban európai parlamenti választási kudarca után előrehozott nemzetgyűlési választásokat írt ki, amelyen pártja – amelynek Attal ma is a vezetője – jelentősen meggyengült, elveszítve törvényhozási többségét, a fiatal kormányfő pedig lemondásra kényszerült. Attal azonban továbbra is nekifutna az elnökválasztásnak, bár esélyei minimálisak, főleg, hogy mindenki a népszerűtlen Macron politikai örököseként tekint rá. A mostani elnökválasztás egyik meglepetésjelöltje Teddy Riner , a többszörös világ- és olimpiai bajnok cselgáncsozó, aki a múlt héten jelentette be, hogy a tatami után a politikai csatatéren is megmérettetné magát. Riner Franciaország egyik tengerentúli területén, a karibi Guadeloupe szigetén született, és megválasztása esetén ő lenne Franciaország első színesbőrű elnöke. A dzsúdóbajnok azt hirdeti, hogy ő sem nem jobb-, sem nem baloldali, ezért máris a centristák egyik lehetséges kompromisszumos jelöltjeként kezdték el emlegetni . Olyannyira, hogy a voksát eddig le nem tevő Macron is azt mondta, „nagyon örül” annak, hogy Riner elindul tavasszal. Mire a világhírű cselgáncsozó úgy válaszolt, a népszerűtlen államfő támogatása „mérgezett csók”, és gyorsan igyekezett is elhatárolni magát Macrontól.

, a többszörös világ- és olimpiai bajnok cselgáncsozó, aki a múlt héten jelentette be, hogy a tatami után a politikai csatatéren is megmérettetné magát. Riner Franciaország egyik tengerentúli területén, a karibi Guadeloupe szigetén született, és megválasztása esetén ő lenne Franciaország első színesbőrű elnöke. A dzsúdóbajnok azt hirdeti, hogy ő sem nem jobb-, sem nem baloldali, ezért . Olyannyira, hogy a voksát eddig le nem tevő Macron is azt mondta, „nagyon örül” annak, hogy Riner elindul tavasszal. Mire a világhírű cselgáncsozó úgy válaszolt, a népszerűtlen államfő támogatása „mérgezett csók”, és gyorsan igyekezett is elhatárolni magát Macrontól. Teddy Riner arcképét vetítik ki a párizsi diadalívre a 2024-es párizsi olimpiát követően. Forrás: Eric Salard via Commons

Lehetséges és tényleges aspiránsok még Fabien Roussel a Kommunista Párt képviseletében, Thierry Breton korábbi belső piacért felelős uniós biztos, Bruno Le Maire korábbi többszörös miniszter, a 2005 és 2007 között miniszterelnökként tevékenykedő Dominique de Villepin, Pierre Moscovici korábbi uniós biztos és pénzügyminiszter, François Hollande korábbi államfő, illetve Natacha Polony újságíró.

A jelölteknek hivatalosan március 12-ig kell benyújtaniuk az induláshoz szükséges támogató aláírásokat. Addig sok víz lefolyik még a Szajnán, ezért a jelöltek listája végül egészen más képet is mutathat, mint ami most látszik. Igazán biztos jelöltnek az esélyesebbek közül egyelőre Marine Le Pen és Jean-Luc Mélenchon tekinthető, de az elkövetkező hónapokban még jöhet meglepetés.

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