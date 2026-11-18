A Közel-Kelet egyik legerősebb hatalmának számító Szaúd-Arábia arról tájékoztatta a nyugati szövetségeseit, hogy háborúra készülnek a jemeni húszi lázadókkal szemben. Miután 2026-ban kiújult a konfliktus a felkelőkkel szemben, a nemzetközileg elismert kormányerők támadást indítottak a síita fegyveresek ellen. A kezdeti sikereket követően a műveletek kifulladtak, a lázadók ellentámadásba lendültek, és a délnyugati tengerpartokon kezdték visszaszorítani a szaúdiakkal szövetséges erőket. Rijád erre a térségi erőfeszítések növelésével kívánt válaszolni: megduplázzák a helyi haderő méretét.

A királyság azt is kilátásba helyezte, hogy a háború várhatóan el fog húzódni, ugyanakkor úgy vélik a döntéshozók, hogy a fennálló helyzet megköveteli az erőfeszítések növelését.

A Reuters szerint a szaúdi tisztviselők legalább hat hónapos művelettel számolnak, ennyi időre lehet szükség ameddig olyan eredményeket érnek el a csatatéren, amivel a tárgyalóasztalhoz kényszerítik a húszikat. Azt is kifejtették, hogy az iráni háború lezárását célzó megállapodás Jemenben hosszabbíthatja meg a harcokat. Rijádban úgy vélik, hogy az Egyesült Államok támogatása hozhatja meg az áttörést a harcmezőn, Washington eddig tartózkodott ettől.

A mostani mellett a korábbi tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy a síita felkelők elleni harcok rendkívüli kihívás elé állítják Szaúd-Arábiát. Egy arab koalíció élén 2015-ben már beléptek az országba, ez az elhúzódó harcok után 2022-ben tűzszüneti megállapodással ért véget. Rijád most igyekszik a konfliktust jemeni kérdésként kezelni, önmagát kívülállónak beállítva, ám a felkelők ismétlődő támadásai a szaúdi kritikus infrastruktúra ellen egyre nehezebbé teszi ennek a nézetnek a fenntartását. Az incidensek egyre inkább a társadalomra is hatással vannak. Eddig igyekeztek korlátozni a nyilvánosságra kerülő információkat, ugyanakkor már a mecsetekben is felbukkant a téma.

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