Az amerikai kormányzat nem lát arra utaló jeleket, hogy Irán egy Washington elleni támadásra készülne - jelentette ki az amerikai külügyminiszter újságíróknak Manilában szerdán.

Marco Rubio leszögezte, az amerikai hírszerzési rendszerek még az előkészítés korai stádiumában észlelnék azt.

Korábban Donald Trump amerikai elnök kijelentette,

ha Irán megtámadja Washingtont, azt az Egyesült Államok példátlan erővel torolja meg.

Hétfőn a CNN forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai hírszerzés szerint Irán egy úgynevezett piszkos bombát - egy olyan szerkezetet, amely hagyományos robbanóanyagot, például dinamitot kombinál sugárzó anyaggal - tervez fölrobbantani Washingtonban. A potenciális célpontok a Trump-adminisztráció magas rangú tisztviselői lennének.

A hét elején közölt értesülésre reagálva az iráni külügyminisztérium leszögezte, az Egyesült Államok és Izrael alaptalan jelentések terjesztésével, beleértve azt is, hogy Teherán állítólag "piszkos bombát" vetne be, alapot teremtenek az ország elleni további agresszióhoz.

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