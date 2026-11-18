Eljött az idő, hogy Oroszország harcászati atomfegyvereket alkalmazzon Ukrajna ellen – jelentette ki Jan Gagin, az egyik legbefolyásosabb orosz védelmi és külpolitikai thinktank, az Orosz Külföldi és Védelempolitikai Testület tagja.

Az állami külügyi döntéshozatali folyamatra is befolyással bíró, orosz államhoz közeli agytröszt tagja arról beszélt a Moszkovszkij Komszomolecnek, hogy a Krími híd elleni ukrán támadás szimbolikus jelentőségű csapás volt: az ukránok ezzel kérdőre vonták a Krím „visszatérését” Oroszországhoz és el akarják szigetelni a térséget az orosz „anyaföldtől.” Gagin szerint a kijevi vezetők emellett nyomást akarnak gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre és az orosz-ukrán béketárgyalásokat is befolyásolni akarják.

Gagin beszámolójában megvádolja Ukrajna nyugati szövetségeseit is azzal, hogy támogatták a műveletet, hírszerzési és technológiai segítség mellett azzal is, hogy szerinte Storm Shadow rakétákat is használtak a híd ellen (holott erre semmilyen bizonyíték nincs).

Jan Gagin végül arról beszél: ő saját magát „háborús héjának” tartja,

éppen ezért szerinte eljött az idő nukleáris csapással megtorolni a Krími híd elleni akciót.

Úgy látja: az első csapások lehetnének „figyelmeztető jellegűek,” kifejezetten kisebb hatósugarú harcászati atomfegyverekkel, katonai célpontok ellen.

Ezután egy állítólagos gyerekkori sztorit mesél el, mely során sokáig tűrte, hogy piszkálják az iskolában, aztán végül az egyik rosszindulatú srácot kiütötte és soha többé nem merték piszkálni. A sztori persze egy kicsit furcsán hat annak tényét ismerve, hogy Oroszország kezdte el „piszkálni” Ukrajnát, 2014-ben és azóta folyamatosan eszkalálják a helyzetet.

Gagin arról is beszél: az orosz haderőnek többé „nem szabad szégyenlősködnie” a rakétarendszereivel kapcsolatosan, szerinte nem mehet tovább, hogy Kijev, Lviv és más nagyvárosok kényelmesen élhetőek, miközben évek óta háború dúl. Javaslatot tesz arra is, hogy szerinte ideje lenne megtámadni a NATO-országok területén működő hadiüzemeket, hiszen egyes országok, mint Franciaország már nyíltan hadviselő felekké váltak azzal, hogy katonai jelenlétet tartanak fenn Ukrajnában.

Oroszország politikusai, döntéshozói, véleményvezérei a 2022-es invázió első kudarcai óta fenyegetőznek nukleáris fegyverek használatával.

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