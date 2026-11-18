Az állami külügyi döntéshozatali folyamatra is befolyással bíró, orosz államhoz közeli agytröszt tagja arról beszélt a Moszkovszkij Komszomolecnek, hogy a Krími híd elleni ukrán támadás szimbolikus jelentőségű csapás volt: az ukránok ezzel kérdőre vonták a Krím „visszatérését” Oroszországhoz és el akarják szigetelni a térséget az orosz „anyaföldtől.” Gagin szerint a kijevi vezetők emellett nyomást akarnak gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre és az orosz-ukrán béketárgyalásokat is befolyásolni akarják.
Gagin beszámolójában megvádolja Ukrajna nyugati szövetségeseit is azzal, hogy támogatták a műveletet, hírszerzési és technológiai segítség mellett azzal is, hogy szerinte Storm Shadow rakétákat is használtak a híd ellen (holott erre semmilyen bizonyíték nincs).
Jan Gagin végül arról beszél: ő saját magát „háborús héjának” tartja,
éppen ezért szerinte eljött az idő nukleáris csapással megtorolni a Krími híd elleni akciót.
Úgy látja: az első csapások lehetnének „figyelmeztető jellegűek,” kifejezetten kisebb hatósugarú harcászati atomfegyverekkel, katonai célpontok ellen.
Ezután egy állítólagos gyerekkori sztorit mesél el, mely során sokáig tűrte, hogy piszkálják az iskolában, aztán végül az egyik rosszindulatú srácot kiütötte és soha többé nem merték piszkálni. A sztori persze egy kicsit furcsán hat annak tényét ismerve, hogy Oroszország kezdte el „piszkálni” Ukrajnát, 2014-ben és azóta folyamatosan eszkalálják a helyzetet.
Gagin arról is beszél: az orosz haderőnek többé „nem szabad szégyenlősködnie” a rakétarendszereivel kapcsolatosan, szerinte nem mehet tovább, hogy Kijev, Lviv és más nagyvárosok kényelmesen élhetőek, miközben évek óta háború dúl. Javaslatot tesz arra is, hogy szerinte ideje lenne megtámadni a NATO-országok területén működő hadiüzemeket, hiszen egyes országok, mint Franciaország már nyíltan hadviselő felekké váltak azzal, hogy katonai jelenlétet tartanak fenn Ukrajnában.
Oroszország politikusai, döntéshozói, véleményvezérei a 2022-es invázió első kudarcai óta fenyegetőznek nukleáris fegyverek használatával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Erős riválist kap az OTP: Bulgária legnagyobb bankja jöhet létre
A görög Eurobank érdekeltségével egyesülhet a hitelintézet.
Három súlyos népbetegség ellen egyesíti erejét a Szegedi Tudományegyetem és az Eli Lilly
Ötéves együttműködési megállapodást kötöttek.
Egyetlen ország miatt egész Európa megremeghet – Kiléphet a NATO-ból az EU egyetlen atomhatalma?
Sorba jelentik be indulásukat az aspiránsok a jövő tavasszal esedékes francia elnökválasztásra.
Dollármilliárdos buktatóra figyelmeztetnek: kemény ellenállásba ütközött aTrump elborult ötlete
Nem fogják áttervezni a hordozókat.
Biztonsági riasztás jött Amerikából: terrorveszély leselkedik Magyarországra - Jobb, ha erre mindenki felkészül
A nagykövetség adott ki figyelmeztetést.
Valaki több mint 28 milliárd forintnyi pénzt adott ezért a festményért, de az árverések sztárja még csak most következik
Kandinszkij után következik van Gogh.
Megindultak az orosz bombázók: évtizedek óta nem látott lépéssel üzent Oroszország a nagyhatalmi csúcs előtt
Az elmúlt negyven évben eddig kétszer csináltak ilyet.
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?