A külügyminiszter a France 5 televíziónak nyilatkozva reagált a Radio France Internationale (RFI) értesüléseire. A rádióadó számolt be először a "Volja" nevű küldetésről, amely az információk szerint 2026 nyara óta zajlik Ukrajna területén. Az állítások szerint több francia katona is a háború sújtotta országban állomásozik emiatt.
Barrot a műsorban leszögezte, hogy
Franciaország nem vesz részt közvetlenül a harcokban, és nem is áll szándékában hadviselő féllé válni, ugyanakkor továbbra is támogatja az ukrán hadsereget és az ellenállást.
A háború 2022. februári kezdete óta Franciaország folyamatosan részt vesz az ukrán katonák kiképzésében. Ezt a tevékenységet azonban eddig kizárólag francia és lengyel területen végezték, mivel az európai uniós tagállamok igyekeztek elkerülni minden olyan helyzetet, amely növelhetné az Oroszországgal való közvetlen konfrontáció kockázatát.
A mostani küldetés így érdemi változást jelent az eddigi gyakorlathoz képest, lévén a NATO atomhatalmának katonai szakemberei vannak Ukrajnában.
A tárcavezető szerint ugyanakkor „ez a legkevesebb, amit megtehetnek egy olyan népért, amely Európa kapujában a függetlenségéért, a szabadságáért és a demokráciáért, ezáltal pedig a kontinens biztonságáért is küzd”. Ezért döntöttek úgy, hogy néhány kiképzőt, valamint a haditechnikai eszközök karbantartását végző szakembert küldenek a helyszínre.
Barrot határozottan visszautasította, hogy katonai hadműveletről lenne szó. Kiemelte, hogy a francia szakemberek kifejezetten karbantartási feladatokat látnak el, nagyon messze a frontvonaltól, és a küldetés csak egy rendkívül szűk kontingenst érint.
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