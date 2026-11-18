A korábban szövetségi képviselőként dolgozó Peltola

2008 óta az első demokrata politikus, akit Alaszka a Szenátusba küld.

Győzelme azért is figyelemre méltó, mert mindössze két évvel ezelőtt a helyi választók még leváltották képviselői posztjáról, miközben az elnökválasztáson két számjegyű különbséggel támogatták Trumpot. A jupik őslakos származású politikus a minnesotai Peggy Flanagannel együtt történelmet ír,

ugyanis ők lesznek az első őslakos amerikai nők az Egyesült Államok Szenátusában.

Az országos választáson a demokraták olyan hagyományosan konzervatív államokban is győzni tudtak, mint Dél-Karolina, Texas, Kansas és Mississippi.

Az alaszkai kampányt komoly botrány árnyékolta be, miután a New York Times megírta, hogy Peltola stábja részt vett egy másik, ugyancsak Dan Sullivan nevű republikánus kihívó beszervezésében, hogy ezzel megosszák a jobboldali szavazatokat. Bár Peltola kampánycsapata tagadta a vádakat, az ügyben szövetségi és állami szinten is nyomozás indult, Trump pedig a demokrata jelölt felelősségre vonását követelte. Az állam legfelsőbb bírósága végül engedélyezte a névrokon indulását a speciális, preferenciaalapú választási rendszerben. A szavazatok 99 százalékos feldolgozottságánál Peltola már a voksok 50,1 százalékát szerezte meg, míg a hivatalban lévő Sullivan 45,8 százalékot, névrokona pedig mindössze 1,7 százalékot kapott.

Noha Alaszka alapvetően jobboldali beállítottságú állam, amely erősen függ az olaj- és gázkitermeléstől, valamint a halászattól, Peltola sikeresen szólította meg a választókat a helyi érdekeket hangsúlyozó kampányával. Kiállt az állami olajkitermelés bővítése mellett, és ígéretet tett a járulékos halászat visszaszorítására is, amelyet sokan a lazacpopuláció csökkenéséért tesznek felelőssé. Ezzel szemben a két ciklust kitöltő Sullivan végig kitartott a csökkenő népszerűségű Trump mellett, és más, mandátumukat féltő republikánusokkal ellentétben nem sürgette az iráni háború lezárását sem.

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