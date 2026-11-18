Az ukrán, a svéd és a brit védelmi miniszter által Brüsszelben aláírt szándéknyilatkozat átfogó fegyverzeti és logisztikai támogatást biztosít a vadászgépekhez.
A svéd kormány tájékoztatása szerint a program 16 darab, Svédország által adományozott Saab JAS 39 Gripen C/D, valamint 16 darab, Ukrajna által megvásárolt Gripen E/F repülőgépet foglal magában,
de az együttműködés a jövőbeli beszerzésekre is kiterjed. A megállapodás keretet ad a fegyverrendszerek, a lőszerek és a pótalkatrészek beszerzéséhez, a kiképzéshez, valamint a hosszú távú műszaki támogatáshoz. A szállításokat a repülőgépek érkezéséhez igazítják, a leszállítandó rakéták pontos számát és az ütemtervet azonban nem hozták nyilvánosságra.
A Gripenek megjelölésében a C és az E az egy- a D és az F a kétüléses verziókat jelöli, az E és F variánsok a modernebb típusok.
Az európai MBDA konzorcium által fejlesztett Meteor rakéták bevetése látóhatáron túli légi harc (BVR) vívására teszi alkalmassá az ukrán Gripeneket. Ez különösen az orosz Szu-34-es vadászbombázók ellen jelent komoly előnyt, amelyek UMPK irányító- és siklókészlettel felszerelt FAB-sorozatú légibombákkal támadják az ukrán állásokat és településeket. Mivel ezeket a fegyvereket nagy távolságból oldják le, a hordozógépeknek nem kell berepülniük a rövidebb hatótávolságú ukrán légvédelmi rendszerek hatósugarába, a Meteor azonban képes áthidalni ezt a távolságot.
A több mint 100 kilométeres hatótávolságú fegyvert torlósugár-hajtómű (ramjet) hajtja, amely a hagyományos rakétákkal ellentétben a repülés teljes ideje alatt folyamatos tolóerőt biztosít. Ennek köszönhetően a rakéta a végfázisban is megőrzi sebességét és manőverezőképességét. Az aktív lokátoros önirányítás és a kétirányú adatkapcsolat révén a fegyver rendkívül nagy, úgynevezett menekülésmentes zónával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a célba vett repülőgépnek minimális az esélye a kitérésre.
A stratégiai előnyt az jelenti, hogy az ukrán légierő még a bombák leoldása előtt támadhatja az orosz gépeket, így az ellenséges pilóták kénytelenek lesznek nagyobb távolságból tevékenykedni, és beszűkül a mozgásterük. Már önmagában ennek a képességnek a megléte is befolyásolhatja az orosz bevetések tervezését. A Gripenek elektronikai hadviselési rendszerei és az a tulajdonságuk, hogy széttagolt, akár ideiglenes bázisokról is üzemeltethetők, tovább segítik az integrációjukat az ukrán védelmi rendszerbe. A sikeres bevetésekhez ugyanakkor az ukránoknak számolniuk kell az orosz légvédelemmel, a kísérő Szu-35-ös vadászgépekkel és az elektronikai zavarással, miközben elengedhetetlen a pontos céladatok biztosítása és a zavartalan kommunikáció a felderítő eszközökkel.
A háromoldalú megállapodás gyakorlati megvalósítása szoros ipari együttműködést igényel. A Gripeneket gyártó svéd Saab mellett olyan brit vállalatok is kulcsszerepet játszanak a programban, mint a radarokat és futóműalkatrészeket beszállító Leonardo UK, míg magának a Meteor-programnak a fővállalkozója az MBDA UK, amely hat európai nemzet közös fejlesztését fogja össze. Mivel Svédország már 2016-ban rendszeresítette a Meteort a saját Gripenjein, Ukrajna egy kiforrott, a gyakorlatban már bizonyított fegyverrendszert kap a meglévő repülőgépei és földi telepítésű légvédelmi eszközei mellé.
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