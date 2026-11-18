A lap úgy tudja, hogy október vége körül a lengyel hatóságok a hadsereggel közösen végrehajtottak egy műveletet, ami megakadályozta, hogy Kalinyingrád közelében egy súlyos orosz szabotázsakciót vigyenek végbe. Az elképzelés szerint valamikor november elején nagy számú áldozattal járó esetet aztán az ukránokra akarták fogni. A készülődő beavatkozásról a lengyel hatóságokat a nyugati hírszerzések is értesítették, de az ország belső elhárítása is tudomást szerzett róla. A lapnak nyilatkozó egyik névtelen forrás szerint pontos információkat szereztek meg a tervezett orosz beavatkozásról:

Információink voltak a támadás helyszíneiről. Az oroszok nagyszámú áldozatra számítottak

– mondta.

Egy másik megszólaló kiemelte, hogy Moszkva a második világháború kirobbanását megelőző náci Németország által elkövetett hamis zászlós hadműveletet másolta volna le. Ő úgy vélte, hogy „ukránok” lépték volna át támadó jelleggel a határt, nyilvánvalóan az oroszok érdekeit szolgálva. Az incidenssel egyértelműen az lett volna a cél, hogy rontsák az ukránok és a lengyelek közötti kapcsolatokat. A hatóságok akkor kezdtek különösen nagy figyelmet fordítani a területre, amikor közismert hírszerző tiszteket figyeltek meg az orosz oldalon, akik már korábban máshol is előkészítettek szabotázsakciókat. Ekkor megerősítették a határvonalat, arra készülve, hogy bármikor megindulhat egy ellenséges akció.

Tomasz Siemoniakot, a különleges szolgálatok miniszter-koordinátora azonban nem akart nyilatkozni, pontosan kik álltak a művelet mögött:

Nem tudom a választ erre a kérdésre, mert az oroszokat kellene erről megkérdezni. És általában nem ismerik el, hogy ilyen akciókat terveztek. Még ha van is ilyen információnk, nem osztjuk meg

– hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy valóban volt a határnál intézkedés, ezeket megfelelőek minősítette, mivel valósnak érzékelték a fenyegetést.

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