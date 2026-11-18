A kuvaiti hadsereg kedd este közölte, hogy légvédelme ellenséges drónokat semmisített meg az ország légterében. A támadó eszközök eredetéről vagy az esetleges károkról azonban nem osztottak meg részleteket.

Mindeközben az Egyesült Államok több csapást mért a Hormuzi-szorosban található, Iránhoz tartozó Kesm szigetére.

Amerikai tisztviselők szerint egy rakétaindító állást vettek célba.

Az amerikai támadás válaszlépés volt arra, hogy néhány órával korábban az iráni Forradalmi Gárda drónokkal vett célba egy amerikai üzemeltetésű radarállomást a bahreini Sejk Ísza légibázison.

Teherán azzal indokolta a műveletet, hogy amerikai katonai drónok rendszeresen megsértik az iráni légteret.

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) és a bahreini hatóságok egyaránt megerősítették, hogy a drónokat a légvédelem időben elfogta, így sem a személyi állományban, sem a haditechnikában nem keletkezett kár. Több hétnyi szünet után öt napon belül ez volt a harmadik iráni támadás Bahrein ellen. Az első csapásra azután került sor, hogy egy helyi bíróság 64 embert – többségükben síita vallási vezetőket – életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Iránnal való összejátszás vádjával.

Mindemellett az iráni hadsereg közlése szerint kedden három olajszállító hajó is tengeri aknára futott a Hormuzi-szorosban, noha az amerikai haditengerészet állítása szerint a főbb hajózási útvonalakat már korábban megtisztították az aknáktól.

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