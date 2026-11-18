Oroszország hollandiai nagykövetsége kérdőre vonta Hollandiát, hogy a NATO-tagállam közvetlenül bekapcsolódik-e a háborúba, miután holland gyártású rakétákkal támadták meg a Krími hidat. A hengelói székhelyű Destinus elnöke szerint Ukrajna kilenc Ruta Block 1 robotrepülőgépet indított, és ezek közül hét eltalálta a hidat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a csapást többhetes, hét szakaszból álló művelet előzte meg, amelyben összesen 11 fegyverrendszert alkalmaztak.

Oroszország hollandiai nagykövetsége azt kérdezi, hogy Hollandia közvetlenül bekapcsolódik-e a háborúba, miután holland gyártású rakétákat használtak a Krími híd elleni ukrán támadásban – írja az NL Times.

A Kreml korábban többször figyelmeztetett arra, hogy a konfliktusban részt vevő országokat katonai célpontnak tekintheti.

A hengelói székhelyű Destinus hadiipari vállalat elnöke, Olekszandr Danyiljuk szerint Ukrajna kilenc Ruta Block 1 robotrepülőgépet indított a műveletben, amelyek közül hét eltalálta a hidat. A támadásban a cég Da Vinci, más néven LORD nagy hatótávolságú drónjait is bevetették. A Destinus először ismerte el nyilvánosan, hogy fegyvereit egy konkrét ukrán hadműveletben használták, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már megnevezte az eszközöket.

Zelenszkij beszámolója szerint a csapást többhetes, hét szakaszból álló művelet előzte meg: először a hidat védő légvédelmet, radarokat és elektronikai hadviselési berendezéseket támadták. Az ukrán biztonsági szolgálat és a vezérkar által koordinált akcióban összesen 11 fegyverrendszert alkalmaztak. Az Oroszországot a megszállt Krímmel összekötő, 19 kilométeres közúti és vasúti híd az orosz haderő fontos utánpótlási útvonala.

A Destinus két hollandiai telephelye már áprilisban felkerült az orosz védelmi minisztérium Ukrajnát segítő európai vállalatokról összeállított listájára, Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök pedig potenciális célpontként beszélt az üzemekről.

Fabian Hoffmann rakétaszakértő a lapnak arról beszélt, hogy a mostani támadás miatti figyelem növelheti a szabotázs- és kibertámadások kockázatát.

A holland kormány közben tovább finanszírozza a dróngyártást: áprilisban 248 millió eurót jelentett be hollandiai és ukrajnai gyártású eszközökre, júniusban pedig további 250 millió eurót különített el holland cégek drónjaira.

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