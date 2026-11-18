A The Economist "The World Ahead 2027" című kiadványában szerdán megjelent vendégcikkében Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója szkeptikusan nyilatkozott a Hormuzi-szoros körül kialakult helyzet normalizálódásáról. Úgy látja,

nincs reális esély arra, hogy a piac visszatérjen az idén februári, a konfliktus kirobbanása előtti állapotokhoz.

Emlékeztetett arra, hogy a Hormuzi-szoros hajóforgalmát már egyszer blokád alá vonták, ami súlyos zavarokat okozott az olaj- és gázpiacokon. Mivel ez bármikor megismétlődhet, szerinte végleg odalett a bizalom azzal kapcsolatban, hogy a szoros biztonságos és megbízható folyosóként szolgálhat az energiahordozók és az egyéb áruk szállítására.

A február 28-án kezdődött háború előtt a szoros a globális olaj- és gázkereskedelem egyik legfontosabb ütőere volt. Bár a Perzsa-öböl menti nyersolajexport az elmúlt hónapokban helyreállni látszott, és elérte a háború előtti szint több mint 80 százalékát, a héten kiújult amerikai–iráni csapások véget vetettek a közvetlen harcok szünetének. Ez a feszültség az árakban is megmutatkozik, ugyanis az amerikai WTI nyersolaj határidős jegyzése hordónként 85 dolláron, míg a nemzetközi irányadónak számító Brent 92,7 dolláron áll.

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Az IEA vezetője szerint a szorossal kapcsolatos kockázatérzékelés végérvényesen megváltozott. Ezt támasztja alá az is, hogy egyre nagyobb szerepet kapnak az olyan alternatív útvonalak, mint a Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben működő, a szorost elkerülő kőolajvezetékek. A gazdasági fennakadások enyhítése érdekében a szervezet számos tagállama kénytelen volt hozzányúlni a stratégiai olajkészleteihez. A válság által legsúlyosabban érintett délkelet-ázsiai országok – például a Fülöp-szigetek és Thaiföld – most hasonló tartalékok felhalmozására törekednek az energiasokk hatásainak mérséklésére.

A kialakult válság felgyorsítja az egyes országok átállását a hazai energiaforrásokra.

Előtérbe kerül a költséghatékony nap- és szélenergia, miközben újra megnő az érdeklődés az atomenergia iránt is.

Birol ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindehhez jóval erősebb villamosenergia-hálózatokra és fejlettebb akkumulátoros energiatárolási kapacitásokra lesz szükség, az energetikai döntéshozóknak pedig ügyelniük kell arra, hogy a régi függőségek felszámolása közben ne hozzanak létre újakat.

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