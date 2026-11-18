Bár a múlt héten újraindultak az orosz–ukrán béketárgyalások, az amerikai és más nyugati hírszerző szolgálatok szerint Vlagyimir Putyin egyelőre nem kész érdemi megállapodásra, és legalább a tél végéig folytatná a harcokat – írja a The New York Times. Az orosz elnök további területszerzésben bízik Kelet-Ukrajnában, pedig a nyugati becslések szerint havonta 40–50 ezer orosz katona hal meg vagy sebesül meg súlyosan. Moszkva a teljes Donbasz átengedését és Ukrajna NATO-tagságának végleges kizárását követelné, ráadásul azt is elvárja, hogy a NATO az 1997-es, keleti bővítés előtti állomáshelyeire vonja vissza csapatait. Közben Donald Trump csütörtökön Sencsenben találkozna Putyinnal és Hszi Csin-pinggel, ami európai diplomaták szerint önmagában is diplomáciai siker lenne a Kremlnek. Európai tisztviselők úgy vélik, Oroszország a 2027-es választásokig próbál időt nyerni, Franciaország és Nagy-Britannia pedig már egy esetleges tűzszünet katonai biztosítására készül.

Bár a múlt héten újraindultak az orosz–ukrán béketárgyalások, az amerikai és más nyugati hírszerző szolgálatok értékelése szerint korai a háború lezárásában bízni – derül ki a The New York Times cikkéből. A jelentéseket ismerő tisztviselők szerint

Vlagyimir Putyin egyelőre nem kész érdemi béketárgyalásokra, és legalább a tél végéig folytatná a harcokat.

A lap által megismert titkosszolgálati dokumentum szerint az orosz elnök abban reménykedik, hogy hadserege további területeket foglalhat el Kelet-Ukrajnában, a drón- és rakétatámadások pedig megtörhetik az ukrán ellenállást.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a kínai Sencsenben találkozna Putyinnal és Hszi Csin-ping kínai elnökkel egy gazdasági csúcstalálkozó margóján. Az amerikai elnök Ukrajnáról és nukleáris fegyverzetkorlátozásról is tárgyalna, Putyin pedig további szankciós könnyítéseket próbálhat elérni. Trump októberben már kivételt biztosított Oroszországnak egy új amerikai szankciós csomag alól, és az üzemanyagárak csökkentésére hivatkozva orosz dízel behozatalát jelentette be.

Európai diplomaták szerint a háromoldalú találkozó önmagában is diplomáciai siker lenne Putyinnak, aki az Egyesült Államokkal és Kínával egyenrangú szereplőként jelenhetne meg.

A hírszerzési értékelések szerint az orosz vezetést növekvő emberveszteségek, toborzási nehézségek és gazdasági problémák szorongatják. A nyugati szolgálatok becslése alapján

havonta 40–50 ezer orosz katona hal meg vagy sebesül meg súlyosan Ukrajnában.

Egyes elemzések ugyanakkor arra jutottak, hogy a háború folytatása Putyin belpolitikai érdekeit is szolgálja: segít visszaszorítani a bírálatokat, miközben az elnöknek győzelmet kellene felmutatnia hatalma megőrzéséhez. Legalább egy szolgálat szerint elfogadhatna egy megállapodást, de ehhez a teljes Donbasz átengedését és Ukrajna NATO-tagságának végleges kizárását követelné, amit Kijev szinte biztosan elutasítana.

Moszkva a NATO-val szemben is fenntartja messzemenő követeléseit: a lap birtokába került dokumentum szerint az orosz fél a múlt heti, Abu-Dzabiban és Moszkvában tartott egyeztetéseken ismét olyan európai biztonsági rendszert sürgetett, amelyben a szövetségesek az 1997-es, keleti bővítés előtti állomáshelyeikre vonnák vissza csapataikat. Putyin már a 2022-es invázió előtt is ezzel az igénnyel lépett fel, de az európai vezetők elutasítják a követelést, az amerikai tárgyalóként részt vevő Jared Kushner pedig szintén maximalistának nevezte az orosz álláspontot.

Európai tisztviselők azt is feltételezik, hogy

a Kreml a 2027-es választásokig próbál időt nyerni, hátha meggyengül Ukrajna támogatása.

A francia elnökválasztás esélyesének tartott Marine Le Pen például a segítség csökkentését ígérte győzelme esetére. Aurélien Lechevallier washingtoni francia nagykövet szerint Putyin még részleges tűzszünetet sem támogatott, Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök pedig arra emlékeztetett, hogy Moszkva korábban többször mutatott békülékenységet, amelyet később nem követtek ennek megfelelő lépések.

Franciaország és Nagy-Britannia közben egy későbbi megállapodás katonai biztosítására készül: a két európai atomhatalom vezetésével ebben a hónapban 2800 európai katona vesz részt lengyelországi és törökországi gyakorlatokon.

A céljuk az, hogy tűzszünet esetén európai erőket lehessen Ukrajna védelmének támogatására telepíteni.

Micheál Martin ír miniszterelnök szerint az amerikai közvetítési erőfeszítések mellett Oroszországnak a tetteivel kell bizonyítania, hogy valóban véget akar vetni az agressziónak.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök 2026. augusztus 10-én, az oroszországi Ulan-Ude-ban, a Burját Állami Egyetemre tett látogatása során. A fotó forrása: Contributor/Getty Images