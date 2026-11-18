A Pentagon magas rangú tisztviselője a NATO-székházban tartott találkozón kifejtette, hogy bár a nyilvános viták gyakran az orosz lakosságnak károkat okozó, látványos nagy hatótávolságú támadásokra összpontosítanak,

az amerikai értékelések szerint ezek a műveletek nem bizonyultak hatékonynak.

Nem járulnak hozzá az orosz előrenyomulás megállításához a frontvonalakon, a polgári létesítmények – például a Wildberries online áruház raktárai – elleni támadások pedig kifejezetten kontraproduktívak voltak, hiszen szerinte csak

megerősítették az oroszok harci kedvét és a Kreml eszkalációra való hajlandóságát.

Colby arra is figyelmeztetett, hogy a kölcsönös mélységi csapások terén az erőviszonyok könnyen Moszkva javára billenhetnek.

Az államtitkár ugyanakkor leszögezte, hogy mindez nem jelenti az ukrán hadviselési képességek korlátozását, és Kijevet nem szabad \"hátrakötött kézzel\" folytatott harcra kényszeríteni. Meglátása szerint a nyugati támogatásnak elsősorban arra kell irányulnia, hogy Ukrajna képes legyen megtartani a frontvonalat, és ahol lehetséges, ott előrenyomuljon.

Elbridge Colby régóta kritizálja Ukrajna mélységi csapásait: 2025 végén állítólag az ő parancsára blokkolták a Kijev mélységi csapásait segítő hírszerzési és alkatrészbeli támogatást.

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