Davidson még 2021-ben, az amerikai szenátus előtt vázolta fel a később róla elnevezett időablakot, amely szerint Peking hat éven belül, vagyis 2027-re katonai lépésre szánhatja el magát Tajvan ellen. A volt parancsnok most úgy látja, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei által az elmúlt években végrehajtott védelmi reformok átírhatták ezt az eredeti fenyegetettségi becslést. Az elrettentő erőt növelte, hogy Washington több katonát és rakétát telepített az úgynevezett első szigetlánc mentén és a Fülöp-szigeteken, valamint szorosabbra fűzte a szárazföldi, tengeri és légi haderőnemek együttműködését.

A regionális erőviszonyok alakulásában különösen nagy szerepet játszott Japán biztonságpolitikai fordulata.

Tokió a GDP két százalékára emelte védelmi kiadásait, fejlesztette űr- és kibervédelmi képességeit, valamint szárazföldi és légi egységeket csoportosított át Okinavára és a Rjúkjú-szigetekre. Emellett az elmúlt öt év közös hadgyakorlatai révén korábban nem látott szintre lépett az amerikai–japán–ausztrál katonai együttműködés is.

Az admirális méltatta Tajvan saját védelmi intézkedéseit is, külön kiemelve a sorkatonai szolgálat négy hónapról egy évre történő visszaállítását. Davidson szerint a szigetnek a kínai katonai fölény ellensúlyozására az aszimmetrikus hadviselésre kell támaszkodnia, ami elsősorban a drónok, a személyzet nélküli felszíni hajók, a mobil precíziós fegyverek és a tengeri aknák alkalmazását jelenti.

Komoly aggodalomra ad okot azonban az amerikai fegyverszállítások lassúsága.

A 14 milliárd dollár értékű, még jóváhagyásra váró csomag – amely főként PAC-3 és NASAMS légvédelmi rakétákat tartalmaz – szállítását a közel-keleti háború, Ukrajna támogatása és az elfogórakéták iránti globális kereslet miatt akadozó amerikai gyártókapacitások is hátráltatják. A volt parancsnok szerint ezeknek a fegyvereknek néhány hónapon, de legfeljebb egy éven belül célba kellene érniük.

A hagyományos katonai fenyegetések mellett Davidson a kínai információs hadviselést nevezte a legsúlyosabb problémának, amely hivatali ideje óta jelentősen felerősödött. Peking a közösségi médiát manipulálva próbálja aláásni a tajvani demokratikus folyamatokat, valamint megingatni a közbizalmat a tajvani és az amerikai politikai, katonai és üzleti vezetők iránt. Az admirális által idézett, közelebbről meg nem nevezett becslések szerint egyes online vitákban a tevékenység akár 70 százalékát is automatizált profilok (botok) és propagandisták generálhatják, ezért

az Egyesült Államoknak a hagyományos fegyverzet mellett erre a területre is jóval több erőforrást kellene fordítania.

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