A kormányalakításra készülő Ejzenkot-tömb pártjai megkezdték az előző években elfogadott, az államrendszert átalakító törvények eltörlését az izraeli parlamentben, a kneszetben szerdán - jelentette a helyi média.

A kneszet szerdai plenáris ülésén előzetes olvasatban jóváhagyták az államrendszer átalakítását célzó több törvény eltörlését.

Elfogadták a bírák kinevezésével foglalkozó bizottság átpolitizálását lehetővé tevő törvény, a legfőbb ügyész jogköreit gyengítő törvény, valamint a médiában a kormány befolyását növelő új műsorszolgáltatási törvény eltörléséről szóló javaslatokat.

A műsorszolgáltatási törvény eltörlését 63 képviselő támogatta, 47-en ellene szavaztak. A javaslat ezután az ügyrendi bizottság elé kerül, amely kijelöli a további tárgyalására illetékes bizottságot.

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