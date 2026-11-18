A művelet részeként összesen öt ilyen bombázó szállt fel a távol-keleti Ukrainka légibázisról. Közülük három gép nagyjából tizenegy órás kiképzési repülést hajtott végre a Japán-tenger felett, három Il–78M légi utántöltő és egy A–50U légtérellenőrző repülőgép támogatásával. A kötelék másik két tagja dél felé vette az irányt, majd másnap leszállt a vietnámi Danangban, ahová a kitelepülést segítő két Il–76MD szállítógép is elkísérte őket.

Today, three Tu-95MS and three Il-78M from Ukrainka Air Base conducted an 11-hour training flight over the Sea of Japan. An A-50U (RF-94268, 41 Red) from Vladivostok Airport conducted a reconnaissance flight over the Sea of Japan. Two Tu-95MS (RF-94202, 43 Red; RF-94188, 44 Red) from Ukrainka Air Base were redeployed to Da Nang Airport, Vietnam. — AviVector (@avivector) November 17, 2026

A dél felé tartó gépek komoly diplomáciai és katonai reakciókat váltottak ki a térségben.

A japán védelmi minisztérium közlése szerint két, feltételezhetően orosz repülőgép a hajnali órákban néhány percre megsértette az ország légterét Fukuoka prefektúrában,

Okinosima szigetétől északnyugatra. A japán légierő vadászgépeket riasztott, Tokió pedig határozott diplomáciai tiltakozást nyújtott be Moszkvának. A gépek ezután a Cuszima-szoroson átrepülve érintették a dél-koreai légvédelmi azonosítási zónát, ott azonban légtérsértés nem történt.

A bombázók ezt követően északkelet felől beléptek Tajvan légvédelmi azonosítási zónájába is, majd a szigettől keletre elhaladva Tajtungtól délre hagyták el a térséget. Az eset kapcsán figyelemre méltó, hogy a tajvani védelmi minisztérium a szokásos, azonosítatlan gépekről szóló közlemények helyett ezúttal nyilvánosan is oroszként nevezte meg a repülőgépeket. Bár a kínai légierő rendszeresen berepül a zóna délnyugati részébe, az orosz katonai gépek megjelenése a hidegháború vége óta rendkívül ritkának számít, mivel korábban csak 1986-ban és 2010 januárjában jegyeztek fel hasonló esetet.

A látványos erődemonstráció közvetlenül az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozója előtt zajlott, amelynek keretében az amerikai, az orosz és a kínai államfő külön is tárgyalóasztalhoz ül. A három vezető eltérő prioritásokkal érkezik a sencseni találkozóra. Donald Trump a nukleáris arzenálok csökkentéséről és az iráni háborúról kíván egyeztetni, ami különösen sürgetővé vált, miután 2026 februárjában lejárt az Új START-szerződés, így megszűntek az amerikai és orosz stratégiai nukleáris erőket korlátozó kétoldalú megállapodások.

Vlagyimir Putyin ezzel szemben várhatóan az ukrajnai háborút és a tárgyalásos rendezés lehetőségét helyezi előtérbe a Washingtonnal folytatott megbeszéléseken. Peking eközben óvatos álláspontot képvisel, és egyelőre elzárkózik a háromoldalú nukleáris fegyverzetkorlátozási tárgyalásoktól, arra hivatkozva, hogy saját atomarzenálja jóval kisebb a másik két nagyhataloménál, Hszi Csin-ping pedig inkább közvetítőként igyekszik fellépni a felek között. A csúcstalálkozó előtti orosz repülések a politikai üzeneten túl a távolsági légierő csapásmérő hatósugarát is demonstrálták, miközben értékes felderítési adatokkal szolgáltak a térségbeli országok légvédelmének reakcióidejéről.

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