Hakeem Jeffries lehet az Egyesült Államok első fekete házelnöke, miután a képviselőházi demokraták szerdán titkos szavazáson nagy többséggel jelölték a tisztségre. Az 56 éves New York-i politikus 251 támogató szavazatot kapott, míg 11-en ellene voksoltak, ketten pedig tartózkodtak. Jeffries 2022 óta vezeti a frakciót, amely a félidős választásokon történelmi méretű többséget szerzett, így a januári plenáris szavazáson is jó esélye van a győzelemre. A párt progresszív szárnyának egy része ugyanakkor túl mérsékeltnek tartja, és különösen Izrael támogatását, valamint az AIPAC lobbiszervezethez fűződő kapcsolatát kifogásolja. A politikus a jelölés előtt szinte minden képviselővel egyeztetett, és a Medicare egészségbiztosítási program jelentős kibővítése mellett állt ki, amivel közelebb került a progresszívek követeléseihez.

Az amerikai képviselőházi demokraták szerdán nagy többséggel Hakeem Jeffriest jelölték házelnöknek, így ő lehet az első fekete politikus a tisztségben – írja a The New York Times.

A titkos szavazáson 251-en támogatták, 11-en ellene voksoltak, ketten pedig tartózkodtak a lapnak nyilatkozó, az ülésen jelen lévő forrás szerint.

Az 56 éves New York-i képviselő 2022 óta vezeti a képviselőházi demokratákat, akik a félidős választásokon történelmi győzelmet arattak. Jeffriesnek januárban még a teljes képviselőház szavazásán is többséget kell kapnia, hogy elfoglalhassa az elnöki utódlási sorrendben az alelnököt követő tisztséget. A frakción belüli támogatottsága alapján erre jó esélye van, a jelölésért pedig nem indult ellene más demokrata.

A párt progresszív szárnyának egy része ugyanakkor új vezetést követel, Jeffriest pedig a vállalati érdekekhez túlságosan közel álló, mérsékelt politikusnak tartja. Bírálói különösen Izrael támogatását és az Izrael-barát AIPAC lobbiszervezethez fűződő kapcsolatát kifogásolják. Több újonnan megválasztott demokratikus szocialista képviselő az általános egészségbiztosítás, a bevándorlási hatóság fellépésének korlátozása és a politikai pénzek visszaszorítása mellett sürget változást.

Jeffries a jelölés előtt szinte valamennyi demokrata képviselővel és újonnan megválasztott frakciótaggal egyeztetett. Kedden a Medicare egészségbiztosítási program jelentős kibővítése mellett állt ki, amely több emberre és több szolgáltatásra terjesztené ki a fedezetet.

A lap szerint ezzel közelebb lépett a progresszívek által szorgalmazott, mindenkire kiterjedő biztosítás elképzeléséhez.

A New York Times arról ír, hogy a Brooklyn munkásnegyedében felnőtt politikus visszafogott, fegyelmezett vezetőként ismert, aki állásfoglalásai előtt rendszerint széles körben egyeztet a frakcióban. A választási győzelem ellenére több képviselő jelentős választói nyomásról számolt be a pártvezetés megújítására. Számos progresszív törvényhozó azonban úgy véli, Jeffriesnek lehetőséget kell adni arra, hogy többségben is bizonyítsa vezetői képességeit.

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