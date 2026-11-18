Jamie Raskin, Gregory Meeks és Sydney Kamlager-Dove demokrata képviselők hivatalos levélben követeltek dokumentumokat a Cantor Fitzgerald befektetési szolgáltatótól, amelynek vezetését Brandon és Kyle Lutnick vette át édesapjuktól, miután őt 2025 februárjában miniszterré nevezték ki. A képviselők azt vizsgálják, hogy

a tárcavezető exportkorlátozásokkal és nemzetbiztonsággal kapcsolatos döntéseit befolyásolhatták-e a családi cég üzleti érdekei.

A dokumentumok bekérése mellett a politikusok felszólították a vállalatot az ügyhöz kapcsolódó minden irat és kommunikáció megőrzésére, amiről november 30-ig várnak visszajelzést.

A CNBC tőzsdefelügyeleti adatokra épülő elemzése szerint Howard Lutnick hivatalba lépésekor a Cantor Fitzgerald mintegy 1,2 milliárd dollár értékű Nvidia-részvényt kezelt ügyfelei számára. A cég azonban 2025 szeptembere és 2026 márciusa között csaknem a felére csökkentette ezt a kitettséget. Sajtóértesülések szerint a minisztert pontosan ebben az időszakban sürgették arra, hogy lépjen fel a szingapúri székhelyű Megaspeed nevű technológiai vállalattal szemben, amelyet azzal vádoltak, hogy Nvidia-chipeket csempész Kínába. Az Axios korábbi beszámolója szerint Lutnick többször is megakadályozta a korlátozások bevezetését a Megaspeed és más gyanúsított cégek ellen.

A demokrata képviselők levelükben felvetették, hogy

a miniszter tétovázása hónapokon át mesterségesen magasan tarthatta az Nvidia részvényárfolyamát,

megkímélve ezzel a Cantor Fitzgeraldot a súlyos veszteségektől, miközben dollármilliárdos értékben juthattak el korlátozás alá eső chipek Kínába. Arra ugyanakkor nincs ismert bizonyíték, hogy Lutnick fiainak előzetes vagy bennfentes információik lettek volna az Nvidiáról, illetve a folyamatban lévő vizsgálatokról.

A Cantor Fitzgerald a CNBC-nek küldött közleményében pontatlannak nevezte a demokraták levelét, és alaptalannak minősítette a vádakat, amelyek szerint a tevékenységük kormányzati döntéseket befolyásolt volna. A cég hangsúlyozta, hogy nem rendelkezik jelentős saját számlás Nvidia-pozícióval, a részvényeket elsősorban az ügyfelek számára végrehajtott részvénycsere-ügyletek (equity swapok) fedezésére vásárolták. Magyarázatuk szerint az állomány csökkenése pusztán azt tükrözi, hogy az ügyfelek lezárták vagy csökkentették ezeket a pozíciókat, a délkelet-ázsiai vállalatokkal folytatott munkájuk pedig a szokásos befektetési banki ügymenet része volt.

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