A The Times ukrán forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy

a támadást az ukrán vezetők szimbolikus lépésnek szánták a szuperhatalmi csúcstalálkozó előtt.

Az akcióban részt vevő egyik ukrán tiszt szerint a cél az volt, hogy megmutassák Putyin gyengeségét a nemzetközi porondon, még mielőtt tárgyalóasztalhoz ülne az Egyesült Államok és Kína vezetőivel.

A katonai akció egy másik fontos üzenetet is hordozott, mivel Ukrajna demonstrálni akarta, hogy az amerikai Starlink és Starshield kommunikációs rendszerek nélkül is képes hasonló bevetésekre. Washington ugyanis a közelmúltban korlátozásokat vezetett be ezen hálózatok használatára, hogy megakadályozza az ehhez hasonló csapásokat.

A nyilatkozó tiszt úgy fogalmazott, hogy az amerikaiak megpróbálták megbénítani a kommunikációjukat, de ez a küldetés bebizonyította, hogy az ukrán erők saját csatornákat is ki tudnak építeni a rádiójelek továbbítására. Hozzátette, hogy a világon elsőként alkalmaztak drónokat arra, hogy videojelet közvetítsenek a rakéták számára, és ennek az újításnak köszönhetően tudták eltalálni a híd kijelölt pontjait.

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