Fedir Veniszlavszkij, az ukrán parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának tagja az RBK-Ukrajina hírportálnak adott interjújában számolt be a tervezett változásokról.

Veniszlavszkij arról beszélt, hogy egyeztetett az ukrán parlament képviselőivel, a megbeszélésen pedig biztosította a politikai döntéshozókat arról, hogy támogatja az SZBU teljes reformját.

A cél az, hogy az SZBU-tól végleg megvonják a gazdasági szférát érintő hatásköröket.

A döntés azért született meg, mert az egyik ukrán korrupcióellenes hivatal, a NABU átvilágította az SZBU-t és egy legalább 12 tagból álló gazdasági bűnszervezetet lepleztek be az ügynökségen belül. Ez az akció a "Karthágó-ügy" néven vonult be az ukrán köztudatba.

A szervezet a készülő reformtervezet alapján a jövőben kizárólag kémelhárítási feladatokat látna el az ország nemzetbiztonságának védelmében, amivel elkerülhetők lennének a Karthágó-ügyhöz hasonló visszaélések.

A parlamenti bizottság már elindította azt a folyamatot, amely a szolgálat jogállásáról szóló eddigi szakmai javaslatokat végleges törvénytervezetté formálja.

A képviselő ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a háborús helyzetben rendkívül óvatosan kell hozzányúlni a szervezethez. Emlékeztetett arra, hogy a szolgálat jelenleg két kulcsfontosságú feladatot lát el.

Egyrészt közvetlenül a frontvonalon hajt végre harci bevetéseket, másrészt az ország határain belül akadályozza meg az ellenséges ügynökök terrorcselekményeit, valamint a belpolitikai stabilitás mesterséges gyengítését.

Veniszlavszkij hangsúlyozta, hogy az új szabályozásnak garantálnia kell e két funkció zavartalan fenntartását.

A reform kapcsán szóba került az SZBU-dolgozók vagyonnyilatkozatainak kérdése is. Veniszlavszkij ellenzi, hogy ezeket az adatokat teljesen nyilvánossá tegyék, mivel ez szerinte rendkívül magas biztonsági kockázattal járna. Ehelyett egy olyan zárt rendszer kialakítását javasolja, amelyhez a Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) munkatársai teljes hozzáférést kapnának, a nagyközönség viszont nem.

A bizottság támogatja ezt a megközelítést, így a törvényjavaslatok kidolgozásakor védett ellenőrzési csatornákat kívánnak létrehozni. Ez a megoldás lehetővé teszi az ügynökök életvitelének és jövedelmi viszonyainak vizsgálatát, megakadályozva a korrupciót és a fizetésen felüli illegális jövedelemszerzést, miközben megvédi a hírszerzőket attól, hogy az ellenség számára hasznos információk kerüljenek nyilvánosságra.

Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images